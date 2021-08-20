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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

طريقة عمل شوربة الفطر
طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

هناك اكثر من طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب، وهي وصفة سهلة التحضير ولذيذة، بالإضافة إلى انها مفيدة للكبار والاطفال ايضا، وذلك لأن الفطر يدخل في أنظمة خسارة الوزن لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية، يعد مصدر خالي الدهون، والكوليسترول، والغلوتين. يساعد في تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية من الأمراض. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وذلك للإستفادة من فوائد الفطر الذي يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مما يجعله يساعد على الوقاية من السرطانات، لذا فهي ايضا وجبة مفيدة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

 

طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب

 

 

عمل شوربة الفطر 

 

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب :
225 جرام فطر مقطع إلى شرائح رفيعة
1/4 كوب بصل مفروم فرماً ناعماً
كوبان مرق دجاج
1/4 كوب زبدة
ملعقة صغيرة ملح
3 ملاعق كبيرة دقيق
1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
3 أكواب حليب


طريقة عمل شوربة الفطر بالحليب :
1- في قدر على النار يوضع الفطر مع البصل و مرق الدجاج ثم يغطى القدر و ويترك المزيج على النار لمدة 20 دقيقة  .
2- في قدر صغير على نار متوسطة يتم تذويب الزبدة ثم يضاف الدقيق و الملح و البهارات   .
3-  يتم سكب الحليب تدريجياً وتطهى المكونات ليصبح المزيج ثخيناً مع التحريك المستمر  .
4- يتم طب مزيج الفطر فوق قدر الثاني و ويحرك جيداً  ثم قدمي شوربة الفطر بالحليب فوراً  .

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