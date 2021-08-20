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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتمويل 63 مليون جنيه.. محافظ دمياط تتلقى تقريرا حول جهود تنمية المشروعات

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول جهوده خلال النصف الأول من العام الحالى.

تضمن التقرير ما تم تمويله من مشروعات صغيرة من خلال الجهات الوسيطة والتى تتمثل فى التعاون مع شركاء التنمية مثل "مشروعات جمعيتى والمنافذ التسويقية المتنقلة بالشراكة مع وزارة التموين والبنك الاهلى المصرى"، ومن خلال الإقراض المباشر والتى جاء أهمها  "مشروع فرش وحدات مشروع بشائر الخير 5 بمحافظة الإسكندرية".

 

بالتعاون مع محافظة دمياط والمنطقة الشمالية العسكرية، بإجمالى ٣٢٢ مشروع صغير، إلى جانب تمويل ١٠٣٠ مشروع متناهى الصغير، بإجمالى حجم مشروعات يصل إلى ١٣٥٢ بتمويل قدره ٦٣.٤٥٣.٥٠١ مليون جنيه، وذلك بعدد ٣.٥٣٤ فرصة عمل.

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وذكر حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط ان الجهاز قد قدم خدمات غير مالية خلال تلك الفترة والتى شملت محورين اولهما وحدة الشباك الواحد والذى تم من خلاله إصدار عدد ١١٠ رخصة مؤقتة و٦٢ بطاقة رقم قومى لمنشأة.

 

و٤٤ شهادة تصنيف وأيضاً ٤٤ شهادة مزايا وكذا استصدار ٨٣ رخصة نهائية و١٧ بطاقة ضريبية و٢٤ شهادة تأمينات اجتماعية، أما المحور الثانى فهو خدمات التسويق والمعارض والتدريب حيث تم من خلاله إشراك ٥ عارضين فى معرض البازار واقامة عدد٤ ندوات تعريفية عن أنشطة الجهاز.

 

وتنظيم عدد دورات تدريبية "حدد فكرة مشروعك، ابدأ مشروعك، طور مشروعك" بالتعاون مع شركاء التنمية ومنظمة العمل الدولية بإجمالى ٧٠ متدربا.

دمياط منال محافظ المشروعات النصف

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