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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 أغسطس 2021

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، السبت 21 أغسطس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63جنيه، والبيع 15.73جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.4293جنيه، والبيع 18.5614جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6272 جنيه ، البيع 21.8222 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4621 جنيه، والبيع 12.5719جنيه.  ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.478 جنيه، والبيع 2.4962 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7728 جنيه، والبيع 1.791 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8071 جنيه، والبيع 1.8231 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0577 جنيه، والبيع 17.1913 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2415 جنيه، والبيع 14.3863 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء  . 11.4693 جنيه، والبيع  11.5977 جنيه.

اسعار العملات لعربية لأجنبية أسعار العملات

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