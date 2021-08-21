عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عاشق شخصيات «ديزني».. تعرف على السعر الحقيقي لـ«تيشيرت» ساويرس المثير للجدل

نجيب وتيشيرت الأزمة
نجيب وتيشيرت الأزمة

هو دائما مثل المغناطيس، يستطيع حذب الأضواء نحوه بكل سهولة، ليصنع حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، هو رجل الأعمال عاشق شخصيات ديزني نجيب ساويرس عاشق السوشيال ميديا، وصاحب الترند عندما يرغب، فلا يتعامل بصفته واحدا من قائمة «فوربس» للأكثر ثراءً في مصر، وإنما يحرص على أن يعيش بطريقته هو طوال الوقت.

التيشيرت المثير للجدل

إطلالة بتوقيع «عم بطوط»

تصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس، محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، عقب ظهوره مرتديا تيشيرت بكم باللون البيج الفاتح، مرسوم عليه شخصية «بطوط» الشهيرة، وهو ما خطف أنظار المتابعين بشكل كبير، خاصة أن الرسومات المطبوعة عليه دائما ما ارتبطت في الأذهان بالأطفال، حيث يحمل صورة «سوسو ولولو وتوتو»، أبناء شقيق «عم بطوط» شخصية ديزني الشهيرة، لتزداد التساؤلات عن تفاصيل إطلالة رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، وسعر التيشيرت الذي ظهر به. 

txt

متزعليش ومتشليش هم.. فتاة الفستان تكشف تفاصيل رسالة نجيب ساويرس لها

سعر تيشيرت ساويرس

سعر تيشيرت نجيب ساويرس 

بالبحث عن تفاصيل التيشيرت المثير للجدل، تبين أنه يحمل توقيع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «جوتشي»، ويبلغ سعره نحو 1700 دولار أمريكي، أو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا، ليصبح التيشيرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا.

وتفاعل مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة لرجل الأعمال المصري بشكل فكاهي، مشيرين إلى السعر الذي يبلغ أضعاف مرتب البعض في شهور عدة.

تفاصيل التيشيرت

سبب إرتفاع سعر تيشيرت نجيب ساويرس 

وبحسب ما ذكرته دار الأزياء المُصنعة للمنتج، فإنه وفقًا لوصفها، تيشيرت مُشبع بشخصيات ديزني الأسطورية والشهيرة، الذي صُمم بشكل مختلف ودقيق للوصول لتلك النتيجة، وجرى تصنيع التيشيرت من الصوف القطني العاجي، مع إضافة ملصق «جوتشي» في الخلف، فضلًا عن صناعته بمزيج من القطن العضوي، ويبلغ طول التيشيرت 25 سم، منه 80٪ قطن، 20٪ صوف، بمقاس صغير ويناسب الفتيات والرجال. 

txt

نجيب ساويرس يشكر أساقفة الكنيسة لخالص تعازيهم

غاوي ديزني

عاشق شخصيات ديزني 

يبدو أن ساويرس مهتم بشخصيات ديزني بشكل كبير، حيث سبق وأن عبر عن آرائه بالاستعانة بـ«ميكي ماوس»، وحدثت وقتها أزمة كبيرة، وقوبل بهجوم شرس، كما فاجأ حضور مهرجان «الجونة» بإرتداء «تيشيرت» مرسوم عليه ميكي ماوس، وذلك ضمن فعاليات ورشة صناعة الفيلم التي كان أحد متحدثيها، وبعدها اصطحب سعيد تغماوي، الذي فاز بجائزة عمر الشريف خلال هذه الدورة من المهرجان في رحلة بحرية، مرتدياً التي شيرت نفسه، وهذا اللوك ظهر به أيضاً قبل عدة سنوات في حوار مع مجلة باري ماتش الفرنسية.

أثناء مهرجان الجونة

ولم يتوقف عشق ساويرس عند هذا الحد، حيث لجأ إلى إرتداء تيشيرتات مرسوم عليها أبطال ديزني، أثناء حضوره احتفالية «هاجن داز» الماركة العالمية للأيس كريم قبل عدة سنوات أيضاً. 

 

تيسيرت الجونة
احتفالية هاجن داز

غاوي إثارة الجدل

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد أثار الجدل مؤخرًا، بعدما عرض على «حبيبة طارق» طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا الشهيرة بـ«طالبة الفستان»، التكفل بمصاريف دراستها، عقب رسوبها بعد أزمتها الشهيرة مع المراقبين. 

وقال «ساويرس» حينها في مداخلة هاتفية، لأحد البرامج، إنه يدعم الطالبة بسبب ما تعرضت له من تنمر، رغم إنها لها مطلق الحرية في اختيار مظهرها، متابعًا: «وصلنا لمستوى من التنمر لا يطاق كل واحد عامل نفسه رقيب على الفضيلة والحريات، كل واحد يخليه في نفسه وربنا في الآخر هو اللي بيحاسب أنا محبش مدعي الفضيلة»، وعن الانتقادات التي وُجهت له، أضاف: «أنا حر في مالي».

شخصيات ديزني تيشيرت ساويرس رجل الأعمال نجيب ساويرس تيشيرت نجيب ساويرس شخصية بطوط عم بطوط إرتفاع سعر تيشيرت نجيب ساويرس ميكي ماوس

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس عن تكفله بمصاريف فتاة الفستان: أنا حر في مالي

عمرو دياب يواسي نجيب ساويرس بعد وفاة والده

ترشيحاتنا

جنش يثير أزمة.. كارتيرون يقرر استبعاده.. والنائب يرفض وحسين لبيب يتوعد

البنتاجون : استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

لعشاق السرعة والانطلاق .. تنافس قوي بين ريماك وتسلا | فيديو

سائحة تشتكي من صياح الديوك ونهيق الحمير بإسبانيا.. وهذا رد المسؤولين عليها

حق تسمية المولود .. دار الإفتاء توضح للأب أم للأم ؟

للبحث عن الكلمات الرئيسية الرائجة.. سناب شات يطلق أداة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ