عاشق شخصيات «ديزني».. تعرف على السعر الحقيقي لـ«تيشيرت» ساويرس المثير للجدل

هو دائما مثل المغناطيس، يستطيع حذب الأضواء نحوه بكل سهولة، ليصنع حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، هو رجل الأعمال عاشق شخصيات ديزني نجيب ساويرس عاشق السوشيال ميديا، وصاحب الترند عندما يرغب، فلا يتعامل بصفته واحدا من قائمة «فوربس» للأكثر ثراءً في مصر، وإنما يحرص على أن يعيش بطريقته هو طوال الوقت.

التيشيرت المثير للجدل

إطلالة بتوقيع «عم بطوط»

تصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس، محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، عقب ظهوره مرتديا تيشيرت بكم باللون البيج الفاتح، مرسوم عليه شخصية «بطوط» الشهيرة، وهو ما خطف أنظار المتابعين بشكل كبير، خاصة أن الرسومات المطبوعة عليه دائما ما ارتبطت في الأذهان بالأطفال، حيث يحمل صورة «سوسو ولولو وتوتو»، أبناء شقيق «عم بطوط» شخصية ديزني الشهيرة، لتزداد التساؤلات عن تفاصيل إطلالة رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، وسعر التيشيرت الذي ظهر به.

سعر تيشيرت ساويرس

سعر تيشيرت نجيب ساويرس

بالبحث عن تفاصيل التيشيرت المثير للجدل، تبين أنه يحمل توقيع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «جوتشي»، ويبلغ سعره نحو 1700 دولار أمريكي، أو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا، ليصبح التيشيرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا.

وتفاعل مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة لرجل الأعمال المصري بشكل فكاهي، مشيرين إلى السعر الذي يبلغ أضعاف مرتب البعض في شهور عدة.

تفاصيل التيشيرت

سبب إرتفاع سعر تيشيرت نجيب ساويرس

وبحسب ما ذكرته دار الأزياء المُصنعة للمنتج، فإنه وفقًا لوصفها، تيشيرت مُشبع بشخصيات ديزني الأسطورية والشهيرة، الذي صُمم بشكل مختلف ودقيق للوصول لتلك النتيجة، وجرى تصنيع التيشيرت من الصوف القطني العاجي، مع إضافة ملصق «جوتشي» في الخلف، فضلًا عن صناعته بمزيج من القطن العضوي، ويبلغ طول التيشيرت 25 سم، منه 80٪ قطن، 20٪ صوف، بمقاس صغير ويناسب الفتيات والرجال.

غاوي ديزني

عاشق شخصيات ديزني

يبدو أن ساويرس مهتم بشخصيات ديزني بشكل كبير، حيث سبق وأن عبر عن آرائه بالاستعانة بـ«ميكي ماوس»، وحدثت وقتها أزمة كبيرة، وقوبل بهجوم شرس، كما فاجأ حضور مهرجان «الجونة» بإرتداء «تيشيرت» مرسوم عليه ميكي ماوس، وذلك ضمن فعاليات ورشة صناعة الفيلم التي كان أحد متحدثيها، وبعدها اصطحب سعيد تغماوي، الذي فاز بجائزة عمر الشريف خلال هذه الدورة من المهرجان في رحلة بحرية، مرتدياً التي شيرت نفسه، وهذا اللوك ظهر به أيضاً قبل عدة سنوات في حوار مع مجلة باري ماتش الفرنسية.

أثناء مهرجان الجونة

ولم يتوقف عشق ساويرس عند هذا الحد، حيث لجأ إلى إرتداء تيشيرتات مرسوم عليها أبطال ديزني، أثناء حضوره احتفالية «هاجن داز» الماركة العالمية للأيس كريم قبل عدة سنوات أيضاً.

تيسيرت الجونة

احتفالية هاجن داز

غاوي إثارة الجدل

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد أثار الجدل مؤخرًا، بعدما عرض على «حبيبة طارق» طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا الشهيرة بـ«طالبة الفستان»، التكفل بمصاريف دراستها، عقب رسوبها بعد أزمتها الشهيرة مع المراقبين.

وقال «ساويرس» حينها في مداخلة هاتفية، لأحد البرامج، إنه يدعم الطالبة بسبب ما تعرضت له من تنمر، رغم إنها لها مطلق الحرية في اختيار مظهرها، متابعًا: «وصلنا لمستوى من التنمر لا يطاق كل واحد عامل نفسه رقيب على الفضيلة والحريات، كل واحد يخليه في نفسه وربنا في الآخر هو اللي بيحاسب أنا محبش مدعي الفضيلة»، وعن الانتقادات التي وُجهت له، أضاف: «أنا حر في مالي».