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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية مصطفى وعراف الأغنية المصرية يطربان جماهير القلعة

نادية مصطفى
نادية مصطفى

تألق جيل الوسط فى أمسية من الطرب الخالص حملت مذاق زمن الفن الجميل واقيمت ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر . 

فعلى مسرح المحكى اطربت النجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة الجمهور بمجموعة من اعمالها الخاصة التى تجاوب معها الجميع بالتصفيق والهتاف كان منها شدوني عينيك ، جاي ف ايه ، مسافات ، الصلح خير ، سلامات إلى جانب عدد من ايقونات الموسيقى العربية منها اكدب عليك ، البوسطجية ، اهواك وادعو لمصر . 

بعدها تغنى عراف الاغنية المصرية النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار بباقة مختارة من اعماله الشهيرة التى تعد من علامات الفن الجاد فى مصر والوطن العربى كان منها زيزينيا ، ليالى الحلمية ، اه واه ، يا حبيبي ، تتساوا ، جت م الغريب ، اهيم شوقا ، صدقي ، الاولة ، عراف ولا كنت يوم بنكسر .

على الجانب الأخر يقدم المطرب وائل الفشني حفلا فى الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29.

يتضمن حفل وائل الفشني مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا ، واحة الغروب، ممكلة الغجر ، تتر بداية مسلسل طايع ، ماشى وشايل فوق كتافى حمل ، الهروب ، عينى اه ، يا مدعى الكبر ، ادعوك ، فاح المسك ، انا جايلك ، يا عاشقا ، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها. 

يليه وفى العاشرة مساء تقدم المغنية السورية لينا شماميان باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنشوف ونعيش وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة باسلوبها المميز.

مسرح المحكي نادية مصطفى مدحت حميدة المايسترو مجدي صابر

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