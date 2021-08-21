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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش فيلم خدها قبل كده.. محمد حفظى : مكنتش متوقع جايزة مهرجان كان

السيناريست محمد حفظى
السيناريست محمد حفظى

قال السيناريست والمنتج محمد حفظى ، ان السفر لمهرجان كان لم يكن بالامر السهل خاصة بعد اشتراطات الحصول على تحاليل pcr والفحوصات الطبية ضد كورونا، لافتا الى انه لم يكن يتوقع حصد فيلم ريش لجائزة اسبوع النقاد بمهرجان كان .


وأضاف " حفظى" ، خلال استضافته مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، انه افتقد وجود الاعلامية منى الشاذلى فى مهرجان كان معقبا " افتقدناكى فى مهرجان كان السنة دى انتى دايما بتنورينا " لترد الشاذلى قائلة "  انا بشكرك جدا وانا والله افتقدت كل حاجة فى الكورونا دى " .


وعبر عن فرحته بحصد جائزة اسبوع النقاد بمهرجان كان معقبا " مكنتش متوقع الفيلم ياخد الجايزة دى خصوصا ان مفيش فيلم عربى خدها قبل كده بس كانت مفاجأة حلوة جدا وفرحنا بيها كلنا" .


وقد كرمت الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة صناع فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري بعد الفوز بجائزة مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بقاعة ثروت عكاشة بالمركز القومي للسينما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما وكوكبة متميزة من السينمائيين وصناع الفيلم.

 

وقالت عبد الدايم ان الفوز بالجائزة يعد إنجازاً تاريخيا باعتباره اول فيلم مصري يحصل عليها ، واشادت بالمستوى الفني المميز للفيلم وصناعة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستمرار التفوق  ، وأكدت الفخر بهذا الإنجاز موجهة تحية تقدير لمبدعي الفيلم ووعدتهم بتقديم كافة اشكال الدعم ، كما وجهت الشكر للسيناريست الباسوسي لجهوده الدؤوبة في تطوير المجال السينمائي ، وللمخرج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد لإيمانهم بقدرات الشباب من ابطال الفيلم .

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