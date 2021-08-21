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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع النجاة من الهبوط .. الإنتاج الحربي يتمسك بالأمل وصراع البنك الأهلي وغزل المحلة للابتعاد عن الخطر

البنك الاهلي - غزل
البنك الاهلي - غزل المحلة

تستأنف اليوم السبت منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري المصري الممتاز ، والتى تشهد منافسة شرسة في قاع الجدول للنجاة من الهبوط للقسم الثاني .

مباريات اليوم 

الانتاج الحربي - الاتحاد السكندري

يواجه فريق الانتاج الحربي منافسه الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويسعي فريق الانتاج الحربي بقيادة أحمد كشري لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل الخروج من قاع ترتيب الدوري المصري .

ويأمل الانتاج الحربي تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة مع تعثر منافسه للنجاه من الهبوط.

البنك الاهلي - غزل المحلة
تقام مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب السلام.

ويدخل البنك الاهلي المباراة بمعنويات مرتفعه بعد الفوز علي فريق مصر المقاصة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة الجولة الماضية.

ويحاول البنك الاهلي الفوز والابتعاد عن الهبوط للقسم الثاني حيث أن خسارة مباراة اليوم تجعله يدخل دوامة السقوط .

وبنفس الطموح يدخل فريق غزل المحلة المباراة بقيادة خالد عيد المدير الفني لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن الهبوط .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما جاء فريق البنك الاهلي في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة . 

المقاولون العرب - مصر المقاصة
يدخل فريقي المقاولون العرب ومصر المقاصة المباراة بطموح تحسين مركزهم في جدول ترتيب الدوري المصري ويأمل الذئاب في الابتعاد تمام عن دوامة الهبوط.

سموحة - الجونة

يخوض فريق سموحة مباراة قوية مع نظيره الجونة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعتبر المباراة مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

فيما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

الانتاج الحربى البنك الاهلي غزل المحلة الدوري سموحة

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