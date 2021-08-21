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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2482 طناً من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في كفر الشيخ

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، بلغت 2482 طناً ب 14 مركزاً ومدينة، منهم 400 طن بـ"كفر الشيخ، وببرج البرلس 35 طناً، وبسيدي سالم 145 طن، وبسيدي غازي 25 طناً، وببلطيم 80 طناً، وبالرياض 106 أطنان، وبالحامول 150 طناً.

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وأضاف أنه تم أيضا، رفع القمامة بمصيف بلطيم  بمعدل 40 طناً، وبقلين 130 طناً، وببيلا 170طناً، وبدسوق 400 طن، وبفوه 220 طناً، وبمطوبس 160 طناً، وبمسير 21 طناً"، والتدخل السريع 400 طن، بإجمالي 2290 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

 

وأوضح المحافظ أن كل ذلك يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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