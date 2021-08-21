ده اتجنن.. الفقي يروي كواليس مكالمة إبلاغ مبارك بـ غزو الكويت

كشف المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل عمله مع الرئيس الأسبق مبارك كـ سكرتير للرئيس للمعلومات، وكواليس مكاملة جمعته بمبارك لإبلاغه بخبر غزو العراق للكويت .

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" سفير الكويت بالقاهرة تواصل معي وقال لي إن صدام حسين دخل الكويت وشن غزو شامل على الكويت ".

وأضاف مصطفى الفقي:" تواصل معي مدير المخابرات الحربية آنذاك وابلغني أن الكويت سقطت وان صدام حسين استولى عليها بشكل كامل"، مضيفا:" طلبت مبارك هاتفيا في الثالثة فجرا لإبلاغه بغزو الكويت ".

وتابع مصطفى الفقي:" أبلغت مبارك بأن صدام حسين دجل الكويت وقتل أحد أفراد العائلة الحاكمة والوضع صعب بالكويت، ورد مبارك قائلا :" صدام ده اتجنن ولا ايه ".

وأكمل مصطفى الفقي:" مسؤولي بالرئاسة لاموني لابلاغ مبارك بخبر غزو الكويت في الثالثة فجرا وقالوا لي:" كان ممكن يجيله أزمة قلبية".، مضيفا:" قلت للرئيس مبارك ما فعله معي مسؤولي الرئاسة وقال لي « لو مكنتش صحتني كنت رفدتك»".

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ولفت مصطفى الفقي :" بدأت في تولي مهام مدير مكتب الرئيس وسأل مبارك عن من قام باعداد خطاباته وفجأة لقيت مبارك بيتصل بيا في التليفون وطلب رؤيتي وبدأت عملي معه كـ سكرتير الرئيس للمعلومات والمتابعة ".

وتابع مصطفى الفقي:" لما طلب مني مبارك اشتغل معه سكرتير قلت له أنا مشتغلتش مع حد سكرتاريه قبل كده، ورد مبارك قائلا:" أنت مجنون ده السكرتير ده بدرجة وزير ".

