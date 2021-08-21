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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفقي: الرئيس السيسي ينفذ مشروعات تنموية يستفيد منها الأكثر احتياجا

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية،  إن  الريف المصري أصبح متابعا للحياة السياسية وتطورات سد النهضة وملفات مصر الخارجية مثل أهل المدينة.


وأضاف الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"   الدولة المصرية تهتم بالريف بشكل كبير في عهد السيسي، والرئيس السيسي ينفذ مشروعات تنموية كبرى يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا ".

 

وتابع مصطفى الفقي :"  الدولة المصرية عملت في القضاء على العشوائيات ومكافحة الفساد في كافة مفاصل الدولة “، مضيفا:” الدولة تشن حربا على الفساد والإرهاب في محاولة لصنع دولة عصرية حديثة ".

 

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وفي سياق متصل قال مصطفى الفقي، إن مصر تمتلك جيشا متماسككا يستطيع أن يرسل رسالة واضحة لأي طرف، مضيفا:" الجيش المصري يقظ وله عقيدة عسكرية قائمة على الوطنية المصرية".

 

وتابع :"  اذا حدث اعتداء على أي دولة عربية من الخارج تساعدها مصر"، مضيفا:"  مصر لا تتدخل في الخلافات العربية العربية".

 

وأكمل الفقي:" الجمهورية الجديدة تعتبر تغييرا موضوعيا وليس شكليا فقط ، وتحتاج إلى تغيير في الثقافة والعقل وهذا ما يقصده الرئيس السيسي في حديثه وخطاباته، وعلينا أن نتطلع للمستقبل بشكل مختلف،  والرئيس السيسي يحاول ضبط إيقاع حركة الشعب المصري  للوصول إلى للجمهورية الجديدة".

 

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