تنسيق الجامعات 2021.. ضوابط استخراج بيان نجاح في الثانوية العامة

بيان النجاح للصف الثالث الثانوي ، يتساءل طلاب الثانوية العامة 2021 حاليا عن إجراءات وطريقة استخراجه، لتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات عبر تنسيق الجامعات 2021 .

ناشدت المدارس، طلاب الثانوية العامة الناجحين، التوجه إلى قسم شئون الطلبة، لاستلام بيان النجاح للصف الثالث الثانوي، بالبطاقة الشخصية للطالب أو ولي الأمر، الأب أو الأم فقط، مع تقديم إخطار من الحسابات بسداد جميع مصروفاته، وكذلك ورقة من الحسابات بسداد مبلغ 65 جنيه رسم بيان النجاح للصف الثالث الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 يتم تسليم كشوف الدرجات للطلاب النجاحين والراسبين والطلاب الذين لهم دور ثاني.

وفي المدارس، تشكل لجنة لمراجعة النتيجة وتكون هذه اللجنة برئاسة أحد الوكلاء وعضوية بعض المدرسين الأوائل والمدرسين لتكون مهمتهم: مراجعة بيان النجاح للصف الثالث الثانوي لجميع الطلاب الناجحين، والتأكد من حصول كل طالب على النهاية الصغرى، على الأقل المقررة للنجاح في كل مادة وكذلك المجموع الكلي للدرجات.

بيان النجاح للصف الثالث الثانوي

ويتم اعتماد بيان النجاح للصف الثالث الثانوي بخاتم شعار الجمهورية بالمدارس أو ختم الإدارة التعليمية (بالنسبة للمدارس التي ليس بها خاتم شعار الجمهورية وطلاب المنازل) قبل تسليمها للطلاب الناجحين.

كما تقوم المدارس بمراجعة كشوف الطلاب الذين لهم دور ثاني، ومراجعة إخطاراتهم الموضح بها اللجنة التي سيؤدون بها امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، ويتم تسليم إخطار الدرجات لطلبة الدور الثاني شخصيا، أو إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول والإفادة بذلك.

وتقوم المدارس كذلك بمراجعة كشوف الطلاب الراسبين، من حيث وجود دائرة حول الدرجة التي تقل عن النهاية الصغرى المقررة لكل مادة وكذلك المجموع الكلي إذا قل عن النهاية الصغرى المقررة، ثم يتم تسليم إخطارات الطلبة الراسبين.

تفاصيل استخراج بيان النجاح للصف الثالث الثانوي

يسلم بيان النجاح للصف الثالث الثانوي لصاحبه شخصيا

اذا لم يتسلم الطالب بيان النجاح للصف الثالث الثانوي خلال 3 ايام من تاريخ اعلان نتيجة الثانوية العامة يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لاستلامه

تحرر كشوف بـ إستلام بيان النجاح للصف الثالث الثانوي من عدة صور يحفظ احدهما بقسم شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية

يتم إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على بيان النجاح للصف الثالث الثانوي الدال على نجاحه وقت تسليمه إليه ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا، علما بأن هذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد

لا يستلم الطالب بيان النجاح للصف الثالث الثانوي ، إلا بعد تحصيل مبلغ 65 جنيه قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادة مقسمة كما يلي :

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيه

- ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيه

- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه

- رسم اضافي : 10 جنيه

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيه - ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيه - رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه - رسم اضافي : 10 جنيه لا يتم تسليم الاخطارات الدالة على النجاح للطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديدهم الرسوم أو الاعفاء منها

تظلمات الثانوية العامة 2021

على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا ومجانا على موقع وزارة التربية والتعليم

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن التفاصيل الكاملة الخاصة برابط تظلمات الثانوية العامة 2021 و ضوابطها و مواعيدها وآليتها :