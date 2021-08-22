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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر ساخرا: سموحة في المركز الثالث وخارج الكونفدرالية

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة

أبدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعجبه من عدم مشاركة نادي سموحة في بطولة الكونفدرالية بعدما نجح في الوصول إلى المركز الثالث.


وقال فرج عامر، إن سموحة أفضل فريق يقدم كرة قدم فى مصر بعد الزمالك والأهلي، وثالث الترتيب بعد القطبين، وأقل الفرق هزيمة والأكثر إحرازا للأهداف بعد الزمالك والأهلي، ورغم ذلك سموحة خارج المشاركة في الكونفدرالية.

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وأشار فرج عامر إلى أن سموحة ثالث الدوري العام هذا الموسم، وهذه ليست المرة الأولى، ولكن النادي وأعضاءه المحترمين، وأهل الإسكندرية يستحقون، مضيفًا أن النادي حقق هذا الإنجاز رغم أنه من أقل ميزانيات الكرة في تاريخ مصر.

 

سموحة يستعد لمواجهة أسوان:

 

ويستعد فريق سموحة لمواجهة أسوان، المقرر لها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

فرج عامر سموحة نادي سموحة رئيس سموحة المهندس فرج عامر

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