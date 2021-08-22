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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميت البيضا يفوز بكأس دوري مستقبل وطن بالمنوفية

صدى البلد

اختتمت فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أمس السبت، وانتهت بفوز قرية "ميت البيضا" بالكأس .  

وكان فريق قرية مشيرف قد فاز على فريق ميت الوسطى في الدور قبل النهائي ليلاقي فريق ميت البيضا الذي تغلب على فريق بهناي في نفس الدور، في نهائي الدوري.

وشهدت المباراة الكثير من الحماس والمنافسة بين لاعبي الفريقين لتنتهي بالتعادل السلبي، ثم ركلات الجزاء الترجيحية، والتي نجح فريق "ميت البيضا " في الفوز بكأس البطولة من خلالها.

وحضر المباراة عدد من قيادات حزب مستقبل وطن والقيادات الرياضية والتنفيذية وجماهير القرى التابعة لمركز الباجور.

من جانبه، هنأ محمود البرعي نائب مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة الباجور، الفرق المشاركة من قرى المركز، مشيدا بالمستوى الرياضي والفني الذي قدمه اللاعبون خلال فترة البطولة، والذي ظهر في التنافس الشديد بين الفرق و تقارب النتائج بينهم .

وأكد البرعي خلال كلمته على ضرورة وأهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر خاصة للشباب، مشيرا إلى مجهودات الدولة في المجال الرياضي التي تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الرياضية للشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة و محاولة الارتقاء  بمراكز الشباب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بفئة الشباب، خاصة في المجال الرياضي الذي يشهد طفرة لم تحدث من قبل بما يتماشى مع اسس وقواعد الجمهورية الجديدة .

ووجه البرعي الشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي الذي يولي النشاط الرياضي والشباب أهتماما كبيرا، والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية بالبرلمان على مجهوداته وإتاحته الفرصة لإبراز مشاركات الشباب وتنمية مواهبهم في إطار توجهات الدولة لإنشاء الجمهورية الجديدة، والشكر إلى النائب سامر التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية على مجهوداته الكبيرة لإنجاح الدوري بهذا الشكل اللافت للنظر.

المنوفية مستقبل وطن فريق كرة القدم مجلس النواب مراكز الشباب بمركز الباجور

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