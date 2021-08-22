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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا جودة: فخورة بتتويج الأهلى بالبطولة العربية.. والروح العالية وراء الفوز باللقب

صدى البلد

أعربت هنا جودة لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن فخرها الشديد بالتتويج بالبطولة العربية للأندية بعد الفوز في النهائي على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0 والتي أقيمت مساء أمس السبت.

 

وقالت هنا، إنها تشعر بحالة شديدة من السعادة بعد المشاركة مع الأهلي في تحقيق اللقب العربي، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة أشرف عبد الفتاح.

 

وأشارت إلى أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي يسعى لحصد مزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وأن هدفها مواصلة تقديم مستوى جيد مع الفريق والفوز معه بالبطولات على كافة المستويات.

 

وأكدت هنا جودة، أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات الأهلي، وأن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وراء حصد لقب البطولة العربية.

 

واختتمت حديثها مؤكدة بأنها تتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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