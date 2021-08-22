حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا بديوان عام محافظة أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" للعاملين بديوان عام المحافظة لتكثيف وتوسيع أعداد متلقي اللقاح بين العاملين بالوحدات المحلية والجهاز الإداري للدولة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح في سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".



وأوضح محافظ أسيوط إن تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان تقوم بتطعيم العاملين بديوان عام المحافظة على أن يتم تعميم هذه القوافل على باقي المديريات والإدارات والوحدات الخدمية والمحلية بمراكز وأحياء المحافظة لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" داعياً العاملين بتلك الأماكن التسجيل في موقع وزارة الصحة تسهيلاً لعمل الأطقم الطبية والفرق المتحركة والثابتة ومنعاً للتزاحم أثناء تنفيذ حملات التطعيم علماً بأن الطعوم التي سيتم توفيرها بمراكز تطعيم أو من خلال فرق التطعيم المتنقلة فعالة وآمنة تماماً وبالمجان حيث يعد التطعيم درعاً يقي المجتمع من هذا الخطر مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتسهيل عمل تلك القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها والقيام بعملها على أكمل وجه.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة بكافة اجهزتها ووزارتها تعمل على تقديم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك القوافل الهادفة لحماية كافة فئات المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

كان محافظ أسيوط قد اطلق حملة "اطعم واطمن" بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وذلك عقب توفير اللقاح بأكثر من 13 مركز طبي تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالاضافة الى نشر 250 فرقة متنقلة لاستهداف اماكن التجمعات والمصالح الحكومية والعامة والمواقف والشركات ودور العبادة وغيرها.

كما ناشد محافظ أسيوط ؛ المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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