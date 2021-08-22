كاف يحدد آخر موعد لإرسال الأهلي والرجاء قائمة السوبر الأفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” موعد إرسال القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقى.

ويلقتى فى مباراة السوبر الأفريقي النادى الأهلي مع نظيره فريق الرجاء المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل.

وتوج النادى الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادى الزمالك فيما نجح فريق الرجاء البيضاوي المغربي من إقصاء نادى بيراميدز فى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

وأخطر مسؤولى الكاف النادى الأهلى ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي أن آخر موعد للفريقين لإرسال القائمة الخاصة بالمباراة إلي الكاف يوم 10 سبتمبر القادم.

وكان مسئولو ناديى الأهلى والزمالك أنهوا قيد لاعبى الفريقين فى القائمة الأفريقية للموسم الجديد، وتم إرسال القائمة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قبل غلق باب القيد الأفريقى.

كما قام ناديا المصرى وبيراميدز بإرسال القائمة الأفريقية، للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجديدة.



وقرر كاف السماح لكل نادٍ بتسجيل 40 لاعبًا فى قائمته بدلاً من 30، على أن يتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء بدلاً من 7.

وقرر الكاف أيضا تمديد العمل بقاعدة التبديلات الـ5 لموسم 2021-2022، وهي القاعدة التي اُستحدثت بسبب فيروس كورونا.



وحدد الكاف مواعيد مباريات النسخ المقبلة للبطولات الأفريقية للأندية، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 17 و19 من نفس الشهر.

الدور التمهيدي الثاني تُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 15 و17 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 22 و24 من الشهر نفسه.

أما دور المجموعات، فتُقام الجولة الأولى منه بين يومي 11 و13 فبراير، والجولة الثانية بين يومي 18 و20، والثالثة بين يومي 25 و27 من نفس الشهر.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة بين يومي 11 و13 مارس ، والجولة الخامسة بين يومي 18 و20، والسادسة بين يومي 1 و3 أبريل 2022.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 15 إلى 17 ابريل، ومن 20 إلى 24 من نفس الشهر إيابا.

مباريات الدور نصف النهائي تُلعب في الفترة من 6 إلى 8 مايو، ومن 13 إلى 15 من نفس الشهر إيابا.

أما المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فتُقام في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022.