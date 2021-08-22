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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 5 مخالفَين لنظام البيئة بعد صيد "ظبى الريم"

السعودية
السعودية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي فى السعودية، أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري (ظبي الريم).

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي وفقا لصحيفة سبق، أنه عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد إضافة إلى الكائن الذي تم صيده، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

 

وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن عقوبة صيد كائن (ظبي الريم) 25 ألف ريال "للكائن الواحد" وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

 

وحث الرائد المالكي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

السعودية ضبط مخالفين ظبي الريم البيئة الطبيعية

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