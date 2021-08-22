"خناقة" على المشاركة.. نجوم الزمالك يتدخلون لوأد الفتنة بين "جنش" و"كارتيرون"

يجري عدد من نجوم فريق الزمالك، محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل إنهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.



ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء، لإقناع الفرنسي كارتيرون بإنهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.



وكان نشب خلافا بين جنش وكارتيرون بسبب رفض الثاني مشاركة حارس الفريق.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.