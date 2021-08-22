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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مُجسم.. بوسي تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

بوسي
بوسي

نشرت الفنانة بوسي عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت المطربة بوسي في الفيديو بإطلالة جذابة  وأنيقة، بعد  خسارتها الكثير من الوزن، حيث أطلت بفستان قصير يبرز جمالها ونحافتها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها متغزلين في جمالها.

 

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

 

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب،  حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.


من ناحية أخرى، حلت المطربة بوسي ضيفة مؤخرًا على الفنان أكرم حسني، بأحدث ظهور لها، ببرنامجه "أسعد الله مساءكم من جديد" في موسمه الرابع، عبر شاشة MBC مصر.

https://www.instagram.com/reel/CS2wHG9IQBa/?utm_medium=copy_link

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المطربة بوسي إطلالة جذابة الفنانة بوسي أحدث ظهور فستان قصير تستعرض رشاقتها احدث ظهور لها

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