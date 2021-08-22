لطلاب الثانوية العامة.. كليات يطلبها سوق العمل والأعلى أجرا

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وفي ذات السياق قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس انه من الضروري أن تتغير نظرة الطلاب وأولياء الأمور لكليات القمة بشكل سريع لافتا إلى ضرورة التوجه الي الكليات التي يحتاجها سوق العمل وتجلب وضع اجتماعي واقتصادي كبير .

وأضاف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، إن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذروا من أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

وأكد الدكتور تامر شوقي، أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأوضح أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها إلى أن أكثر المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل هي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل والأعلى أجرا وهي كالآتي:

_ كليات الطب بأنواعها

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية

_ المجالات الخدمات اللوجستية و الملاحية للسفن



_ كليات الألسن وتعلم اللغات الاجنبية

الجدير بالذكر فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021 مساء أمس، وللطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.

العالي: تنسيق خريجي الثانوية العامة بالجامعات الخاصة وفقًا للمجموع فقط

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لـ " تنسيق المرحلة الأولى 2021 " :-



- الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر 16293

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033

- الإجمـــــــــالي 118280 .