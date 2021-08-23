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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق نسخة جديدة من جهاز تابلت Galaxy Tab S7 FE.. مواصفات

سامسونج تستعد لإطلاق
سامسونج تستعد لإطلاق نسخة جديدة من تابلت Galaxy Tab S7 FE

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أحدث منتجاتها من أجهزة التابلت Galaxy Tab S7 FE، في شهر يونيو الماضي بإصدار يحمل اسم Galaxy Tab S7 FE LTE، ومن المتوقع أن تقوم سامسونج بإطلاق نسخة Wi-Fi جديدة منه خلال الأسابيع المقبلة. 

 

وسيتم تشغيل تابلت سامسونج  Galaxy S7 FE Wi-Fi، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 750G SoC، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11، ومن المتوقع أن يحصل إصدار الـ Wi-Fi، على نفس مكونات إصدار LTE، من خيارات الذاكرة، والذي جاء بنسختي 4 و 6 من ذاكرة الوصول العشوائي، ونسختي 128 و 64 من ذاكرة التخزين الداخلية، وفقاً لموقع "Gsmarena التقني. 

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وسيأتى تابلت  Galaxy S7 FE Wi-Fi من سامسونج بشاشة قياس 12.4 بوصة، والتى تأتي بدقة 1600x2560 بكسل، وسيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميحابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

 

وسيحزم تابلت سامسونج الجديد Galaxy S7 FE Wi-Fi، بطارية كبيرة سعة 10.090 مللي أمبير في الساعة، والتى يتم شحنها بقوة 45 واط، كما ستوفر الشركة شاحن بقوة 45 واط، وسيأتى جهاز التابلت من سامسونج مزود بقلم إلكتروني S-Pen الذكي.

 

وكان تابلت Galaxy S7 FE Wi-Fi من سامسونج قد جاء بشاشة من نوع TFT من نوع Super AMOLED، قياس 12.4 بوصة، مع دقة عرض 1600X2560 بكسل، بالإضافة إلى أربع مكبرات صوتية تم ضبطها بواسطة تقنية AKG، كما يدعم القلم الإلكتروني S PEN الذكي، كما يزن 608 جرام.

 

واحتوى تابلت سامسونج  Galaxy S7 FE Wi-Fi بطارية سعة 1090 مللي أمبير في الساعة، ويعمل بمعالج Snapdragon 865+، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، ويعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

وقد بلغ سعر تابلت سامسونج الجديد  Galaxy S7 FE Wi-Fi ، بسعر 760 دولار "أي ما يعادل 12 ألف جنية مصري".

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