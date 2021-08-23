السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالأسمرات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الأسمرات بحي المقطم دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقه سكنيه بمنطقة الأسمرات بحي المقطم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق .

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار والمجاوره له دون وقوع وقوع أي إصابات بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بأحد الغرف داخل الشقه وامتد إلى باقي الغرف .

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.