عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالأسمرات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الأسمرات بحي المقطم دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقه سكنيه بمنطقة الأسمرات بحي المقطم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق .

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار والمجاوره له دون وقوع وقوع أي إصابات بشرية.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق حديقة 6 أكتوبر بحلوان

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة في الطالبية

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بأحد الغرف داخل الشقه وامتد إلى باقي الغرف .

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

حريق شقة سكنية الأسمرات قوات الحماية المدنية محافظة القاهرة

موضوعات متعلقة

حريق بمحل مستحضرات تجميل بسبب ماس كهربائي في سوهاج

ترشيحاتنا

المقاولون العرب: ننتظر موقف الزمالك مع سيف الجزيري.. اللاعب يمتلك عروض

بلا حالات محلية.. انفراجة كبيرة في إصابات كورونا بالصين

هل عدم استجابة الدعاء من علامات غضب الله؟ الإفتاء تجيب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم الإثنين 23- 8- 2021

اليوم.. غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية

واشنطن بوست: السفير القطري بأفغانستان رافق الرعايا الأمريكيين إلى مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ