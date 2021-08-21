الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة في الطالبية

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق شقة بشارع عثمان محرم في الطالبية.

وكان حريق هائل نشب داخل شقة في شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا أفاد باندلاع النيران داخل شقة في أحد العقارات السكنية بمنطقة الطالبية.

وعلى الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالدفع بسيارات الحماية المدنية وسرعة السيطرة على الحريق.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث، وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وشرحت التحريات اندلاع النيران في شقة بالطابق الأول، وخروج السنة اللهب الي واجهة الطابق الثاني.

وباشرت وحدات الحماية المدنية عمليات الإطفاء ومحاصرة النيران.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر الادلة الجنائية وجهات التحقيق التحقيقات.

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