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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماء البقدونس.. حيل مجربة للتخلص من التهاب المسالك البولية

صدى البلد

تسبب التهابات المسالك البولية، آلامًا في الحوض وإحساسًا بالحرقان عند التبول وأحيانًا ظهور دم في البول إليك كيفية علاج العدوى المسالك البولية وفقا لموقع femina.in.

راحة دافئة

يمكن أن يسبب الالتهاب والتهيج الناجمين عن التهابات المسالك البولية انزعاجًا مستمرًا ومزعجًا ، مما يجعلك تشعر بالضيق حول منطقة.

يمكن أن يؤدي وضع كيس ماء ساخن على  مثانتك إلى الشعور بالراحة لأنه يساعد على استرخاء العضلات. 

ملحوظة: لا ينبغي وضع الكيس على الجلد مباشرة  ويجب أن يقتصر استخدامه على 15 دقيقة كحد أقصى.

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تناول ماء البقدونس

 

يعمل ماء البقدونس كمدر للبول عن طريق زيادة كمية الصوديوم التي تفرزها الكلى في البول ويساعد تناول ماء  الصوديوم فى زيادة إنتاج البول بشكل عام ، مما يساعد بدوره في طرد البكتيريا ، مما يوفر الراحة. 

اغلي كوبين من الماء مع كوب من البقدونس الطازج ثم قلل الحرارة وتصفيته و تناوله مرتين يوميا.لعلاج التهاب المسالك البولية 

تناول وجبة خفيفة من بذور الكرفس

تعمل هذه البذور أيضًا كمدر للبول وتساعد على زيادة إنتاج البول فقط امضغ حفنة منهم بعد وجبتك مباشرة.\

 تشير الأبحاث إلى أن تناول بذور الكرفس  يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات المسالك البولية على المدى الطويل.

شاي الزنجبيل

 

يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل يوميًا في تقليل الالتهاب والوقاية منه. اغلي بضع قطع من الزنجبيل المطحون في كوبين من الماء. أضف بعض العسل إذا لزم الأمر.

قل لا لمهيجات المثانة

من المعروف أن الكافيين والأطعمة الحارة والنيكوتين والمشروبات الغازية والمحليات الصناعية تسبب تهيج المثانة إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية. هذه أيضًا تجعل من الصعب على جسدك الشفاء. تحتاج إلى التكيف مع أسلوب حياة صحي من خلال التركيز على الأطعمة الصحية التى تحارب التهاب المثانة والمسالك البولية 

 

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