عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البقاء لله يا حبيبي.. عصام الحضري ينعي والدة أحمد حسن

صدى البلد

نعى الكابتن عصام الحضري لاعب نادي الأهلي السابق  والدة أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق والتي وافتها المنيه امس بعد صراع مع المرض 

 

وكتب عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏‎‏البقاء و الدوام لله وحده،، توفيت الى رحمة الله والدة الكابتن أحمد حسن نسأل الله ان يغفر لها و يرحمها و يثبتها عند السؤال ويلهم أهلها الصبر،، البقاء لله يا حبيبي ربنا يصبرك ‎نسألكم الدعاء ".
 

وأعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق وفاة والدته .
 

وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “انا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون  ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها  رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.
 

وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان  اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

https://twitter.com/ElHadary/status/1429573970085486594?s=19

 

أحمد حسن عصام الحضري الكابتن عصام الحضري المنتخب المصري الكابتن أحمد حسن والدة احمد حسن

ترشيحاتنا

نثق بك.. سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد هيثم شعبان موسمين

طالبان: القوات الأجنبية لم تطلب تمديد فترة بقائها بإفغانستان حتى الآن

المصري يكشف مواليس التفاوض مع باسم مرسي

بايدن : إجلاء 28 ألف شخص عن أفغانستان منذ 14 أغسطس

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

سامسونج تستعد لإطلاق نسخة جديدة من جهاز تابلت Galaxy Tab S7 FE.. مواصفات

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ