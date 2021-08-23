البقاء لله يا حبيبي.. عصام الحضري ينعي والدة أحمد حسن

نعى الكابتن عصام الحضري لاعب نادي الأهلي السابق والدة أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق والتي وافتها المنيه امس بعد صراع مع المرض





وكتب عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏‎‏البقاء و الدوام لله وحده،، توفيت الى رحمة الله والدة الكابتن أحمد حسن نسأل الله ان يغفر لها و يرحمها و يثبتها عند السؤال ويلهم أهلها الصبر،، البقاء لله يا حبيبي ربنا يصبرك ‎نسألكم الدعاء ".



وأعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق وفاة والدته .



وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “انا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.



وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

https://twitter.com/ElHadary/status/1429573970085486594?s=19