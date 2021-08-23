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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرعة واحدة لاتكفي.. تحذير جديد من الصحة السعودية بسبب سرعة انتشار متحور دلتا

صدى البلد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، أمس الأحد، تسجيل حالات بالمتحور "دلتا" من فيروس كورونا في المملكة.

وقال العبد العالي، إن المتحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر، مؤكدا أن هذا المتحور هو أكثر تحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة وأنه الأكثر انتشارا في العالم.

وبين العبد العالي أنه تم تسجيل متحور "دلتا" في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه أسرع انتشارا، حيث بلغت سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية الأزمة.

وأشار إلى أن جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من المتحور، ويجب تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، إضافة إلى استكمال التحصين بجرعتين للحماية من هذا المتحور.

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وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت لأول مرة فى 15 أغسطس الجاري  أن متحور دلتا من فيروس كورونا، موجود في المملكة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني.

وأوضح أن المتحور دلتا ينتقل من الشخص المصاب الواحد إلى 6 أو 7 أشخاص، مقابل الانتشار فقط إلى شخص أو اثنين في النسخة القديمة من الفيروس، مشددًا على أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي للمتحور السائد عالميا والأكثر إثارة للقلق على خلفية سرعة انتشاره.

ولم يوضح المتحدث باسم الصحة السعودية عدد الإصابات الحالي في المملكة بمتحور دلتا، إلا أنه أهاب بالجميع الإسراع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية من مضاعفات المتحور الخطير.

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