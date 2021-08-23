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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. بدء تنسيق الجامعات الخاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن تنسيق الجامعات الخاصة لخريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) سيبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، وأن نظام القبول بالجامعات الخاصة هذا العام يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

ويطبق هذا النظام على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

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وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، وتشمل القائمة الجامعات الآتية: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويستطيع الطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

ويتم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال أربع مراحل، المرحلة الأولى تبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، والمرحلة الثانية تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

أما المرحلة الثالثة، فتبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات، والمرحلة الرابعة يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يخص خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، فعقب انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية) بالدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

وحينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول، محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى الدكتور عادل عبدالغفار لموقع الإلكتروني نظام التنسيق الإلكتروني

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