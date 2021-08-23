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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تشارك فى معرض أخبار اليوم التعليمي ..صور

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه

شاركت جامعة الوادي الجديد  في فاعليات المعرض الخامس لأخبار اليوم بوفد من ابنائها  برئاسة  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء  مركز تنمية القدارات ومركز تطوير التعليم بالجامعة.

 

افتتح المعرض التعليمي الخامس والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم برعاية  الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يستمر لمدة يومين بمشاركة  40 جامعة ومعهداً في مصر وذلك بقاعة الصندوق الإجتماعى بأرض المعارض بالقاهرة.

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جاء ذلك بحضور ومشاركة  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم .

 

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى إن مشاركة الجامعة تأتى ضمن مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، لتعريف  طلاب الجمهورية بالبرامج الدراسية المتاحة لدى الجامعة لطلاب مرحلتي البكالوريوس الليسانس و مرحلة الدراسات العليا .

 

وقال رئيس الجامعة  أن هذا المعرض التعليمى يهدف   إلى إتاحة الفرصة لجميع الجامعات والمعاهد أن تقوم بالترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها خاصة فى البرامج المميزة بجميع الجامعات الحكومية.

 

وأشاد الدكتور طنطاوى  بمعرض أخبار اليوم التعليمى لكونه فرصة لكل الجامعات  أن تقدم أفضل البرامج التى تميزها والتطوير الذى حدث بها خاصة فى مجال العملية التعليمية والكليات الجديدة التى سيتم افتتاحها بجامعة الوادى الجديد مؤكدا أننا سنشارك فى معرض أخبار اليوم التعليمى ونحن نحمل حزمة  من التطوير فى مختلف المجالات والتخصصات والبرامج فى مختلف كليات الجامعة.

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