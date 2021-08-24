هل الطلاق يقع من خلال السوشيال ميديا ..أحد علماء الأزهر يجيب

قال الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، إن الطلاق عبر السوشيال ميديا به استخفاف بأمور الدين التي اوصى بها " الرسول عليه السلام " مؤكدا ان عقد الزواج هو أشرف عقد لأنه يجمع بين أشرف مخلوقات الله .

وأضاف إبراهيم رضا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " ، أن الطلاق يلزمه شيء ضروري وهو الإشهاد علي الطلاق ، لافتا الى ان عقد الزواج يجب ان تعاد له مكانته واحترامه بالإضافة الي ان المرآه يتم زواجها بناء علي هيئة وشكل معين وبأشهاد معين وبالتالي يجب علينا تعظيم شعائر الله .

أوضح إبراهيم رضا ، إن الطلاق من خلال السوشيال ميديا لا يقع ولا يصح ، ويجب ان نعيد النظر في الطلاق ويجب ان يكون هناك تدخل من الدولة .



وتابع إبراهيم رضا ، أن عقد الزواج من أشرف العقود ، ويجب علينا احياء الخطاب الروحي ويعني انه يجب علينا ان نربي أولادنا علي هذه المبادئ .



قال إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن جبر الخواطر صفة إلهية، متابعا: "جبر الخواطر صفة من صفات الله، فـ الله هو الجبار، ولذلك يجب أن نتسم باللين وجبر الخواطر".





وأضاف "إبراهيم رضا" ، أن القرآن الكريم يحتوي على العديد من المواقف التي تدل على جبر الخواطر، مستشهدا بتعامل الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عند انقطاع الوحي ، حيث جبر الله بـ خاطر رسول الله من خلال سورة الضحى ورسائلها.



وأوضح أن جبر الخواطر لا يحتاج تكلف، مسترسلا: "الابتسام في وجه الآخر والتعامل بحسن الخلق و منع وقوع الأذى نماذج بسيطة عن جبر الخواطر".

