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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الطلاق يقع من خلال السوشيال ميديا ..أحد علماء الأزهر يجيب

الطلاق
الطلاق

قال الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، إن الطلاق عبر السوشيال ميديا به استخفاف بأمور الدين التي اوصى بها " الرسول عليه السلام " مؤكدا ان عقد الزواج هو أشرف عقد لأنه يجمع بين أشرف مخلوقات الله .

 

وأضاف إبراهيم رضا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " ، أن الطلاق يلزمه شيء ضروري وهو الإشهاد علي الطلاق ، لافتا الى ان عقد الزواج يجب ان تعاد له مكانته واحترامه بالإضافة الي ان المرآه يتم زواجها بناء علي هيئة وشكل معين وبأشهاد معين وبالتالي يجب علينا تعظيم شعائر الله .

 

أوضح إبراهيم رضا ، إن الطلاق من خلال السوشيال ميديا لا يقع ولا يصح ، ويجب ان نعيد النظر في الطلاق ويجب ان يكون هناك تدخل من الدولة .


وتابع إبراهيم رضا ، أن عقد الزواج من أشرف العقود ، ويجب علينا احياء الخطاب الروحي ويعني انه يجب علينا ان نربي أولادنا علي هذه المبادئ .


صفة إلهية.. فضل جبر الخواطر في الإسلام


قال إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن جبر الخواطر صفة إلهية، متابعا: "جبر الخواطر صفة من صفات الله، فـ الله هو الجبار، ولذلك يجب أن نتسم باللين وجبر الخواطر".

 

وأضاف "إبراهيم رضا" ، أن القرآن الكريم يحتوي على العديد من المواقف التي تدل على جبر الخواطر، مستشهدا بتعامل الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عند انقطاع الوحي ، حيث جبر الله بـ خاطر رسول الله من خلال سورة الضحى ورسائلها.


وأوضح أن جبر الخواطر لا يحتاج تكلف، مسترسلا: "الابتسام في وجه الآخر والتعامل بحسن الخلق و منع وقوع الأذى نماذج بسيطة عن جبر الخواطر".
 

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