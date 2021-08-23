محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة| تصعيد طالبين لخوض مسابقة مايكروسوفت وبحث إنشاء فرع لأكاديمية العلوم والتكنولوجيا.. والجامعة تشارك في معرض أخبار اليوم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد،، عن تأهل الطالبة ملك انور سفينة الصف الثاني الثانوي، والطالب محمد صقر محمد الصف الثاني الإعدادي من إدارة بلاط التعليمية للتصفية على مستوى الجمهورية بالمسابقة الدولية Microsoft Office Specialist World Championship، وحضور ورشة عمل وإعلان النتائج النهائية في احتفالية تنظمها وزارة التربية والتعليم وشركة certiport، حيث تعد من أكبر المسابقات في مجال الحاسب الآلي على مستوى العالم، وتقام في أغسطس من كل عام ، للطلاب من سن 13 وحتى 18 عامًا".

وأوضح جمال، في بيان صحفي ، أنه جرى عقد اختبارات الطلاب المشاركين بالمسابقة بمعامل التطوير التكنولوجي، وجرى تأهيل الطالبة ملك والطالب محمد لتصفيات الجمهورية، موجها الشكر والتقدير لإدارة التطوير التكنولوجي وجميع القائمين على العمل متمنيا لقطاع تعليم المحافظة التوفيق والسداد.

من ناحية أخرى أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الوادي الجديد، على مواصلة العمل بالبرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأوضح ، أن البرنامج يتم تنفيذه الخميس من كل أسبوع بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة في الفترة من 6 لـ 8 مساءا بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية والمعلمين من ذوي الخبرات.

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالمحافظة

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارته لمقر للأكاديمية بمدينة الإسكندرية، اليوم، سبل التعاون المشترك لإفتتاح فرع للأكاديمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وعقب اللقاء، التقي الزملوط بطلاب وأساتذة الأكاديمية بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي ، حيث استعرض خطط وبرامج التنمية بالمحافظة وأبرز المقومات الإستثمارية والطبيعية والبيئية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات.

جامعة الوادى الجديد تشارك فى معرض أخبار اليوم التعليمى

شاركت جامعة الوادي الجديد في فعاليات المعرض الخامس لأخبار اليوم بوفد من أبنائها برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء مركز تنمية القدارات ومركز تطوير التعليم بالجامعة

وافتتح المعرض التعليمي الخامس والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يستمر لمدة يومين بمشاركة 40 جامعة ومعهداً في مصر وذلك بقاعة الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بالقاهرة.

وذلك بحضور ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى أن مشاركة الجامعة تأتى ضمن مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

ذلك لتعريف طلاب الجمهورية بالبرامج الدراسية المتاحة لدى الجامعة لطلاب مرحلتي البكالوريوس الليسانس و مرحلة الدراسات العليا

وقال رئيس الجامعة أن هذا المعرض التعليمى يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الجامعات والمعاهد أن تقوم بالترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها خاصة فى البرامج المميزة بجميع الجامعات الحكومية

وأشاد الدكتور طنطاوى بمعرض أخبار اليوم التعليمى لكونه فرصة لكل الجامعات أن تقدم أفضل البرامج التى تميزها والتطوير الذى حدث بها خاصة فى مجال العملية التعليمية والكليات الجديدة التى سيتم افتتاحها بجامعة الوادى الجديد مؤكدا أننا سنشارك فى معرض أخبار اليوم التعليمى ونحن نحمل حزمة من التطوير فى مختلف المجالات والتخصصات والبرامج فى مختلف كليات الجامعة