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أخبار البلد

657 مركزًا.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لتطعيم موظفي الجهاز الإداري للدولة

الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم  التوسع في مراكز تلقي اللقاح خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 657 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنهم 512 مركزًا للمواطنين و 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين إلى الخارج مع مراعاة تخصيص عدد كاف من المراكز يلائم كثافة سكان كل محافظة والعاملين بها.

 

خطة التطعيم 

 

وأكد مجاهد، في تصريحات لصدي البلد، ان وزارة الصحة تضع خطه لتطعيم الجهاز الاداري للدوله، والوزارات ، من خلال  آلاف من قوافل التطعيم المتحركة بالمصانع والمواقع الإنشائية والأماكن العامة ودوواوين الوزارات والحكومة بالإضافة إلى تسجيل العاملين بالجهاز الاداري والوزارات، على موقع لقاح فيروس كورونا المستجد، التابع لوزارة الصحة. 

وقال مجاهد، أن جميع المراكز تباشر عملها من الساعة 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً وقد تصل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لتطعيم كافة المترددين خاصة بمراكز المسافرين.

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وأضاف مساعد وزيرة الصحة، أن الوزارة وضعت في خطتها أولوية تلقي اللقاحات للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يشمل تطعيم كل من الموظفين والإداريين والسائقين والخدمات المعاونة، والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وناشد مجاهد، العاملين بوزارة التربية والتعليم التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار "خانة" العاملين بالتربية والتعليم بحد أقصى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، ويتم حصولهم على رسالة تلقي اللقاح خلال 72 ساعة من التسجيل، وذلك لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي.  

وأضاف، أن تطعيم العاملين بالتعليم العالي يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، والموظفين والإداريين، وطلاب الجامعات، مشيرة إلى التنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي لإمدادها باللقاحات أولاً بأول وفقًا للأعداد المستهدفة.

وأكد مجاهد، علي إمدادها بجميع اللوجيستيات اللازمة لعملية التطعيم وإصدار الشهادات "إلكترونيًا" للطلاب بناءً على قاعدة البيانات.

ودعا مساعد وزيرة الصحة، الجامعات الأهلية والخاصة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطعيم العاملين بها.

وأشار إلي ان من المتوقع زيادة عدد مراكز التطعيمات إلى 800 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من 6 مراكز كبرى بمحافظات أسيوط والشرقية وقنا، بالإضافة إلى مركز أرض المعارص بمدينة نصر بالقاهرة، ومركز مدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومركز بمبنى أكاديمية الفنون بالجيزة.

و يسمح لكل مركز بتطعيم ما يقرب من 10 إلى 20 ألف مواطن يوميًا، وتستقبل تلك المراكز المسافرين كأولوية ثم استهداف باقي المواطنين من الفئات المختلفة بالإضافة إلى إطلاق المئات من الفرق المتنقلة لاستهداف تطعيم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والبنوك والقطاع السياحي والمناطق الصناعية وكافة المناطق التي تشهد تردد وإقبال من المواطنين.

وفي حالة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر، عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وإحضار ما يثبت تلقي الجرعة الأولى خارج مصر وميعاد تلقيها وسيتم تطعيمه بالجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح. 

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