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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مُعدَّل مرهق.. أمريكا تنقل 10 آلاف شخص من كابول خلال 24 ساعة

عمليات الإجلاء من
عمليات الإجلاء من مطار كابول

قال الجنرال ستيفن ليونز رئيس قيادة النقل الأمريكي " ترانسكوم " إنه تم نقل أكثر من 10 آلاف شخص، من مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول، على مدى الـ24 ساعة الماضية.


وأضاف ليونز - في تصريحات اليوم بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" - أن هذا المعدل المرهق ستتكبده القوات الأمريكية حتى يتمكن جميع الأشخاص المؤهلين من مغادرة أفغانستان.


وأوضح أن عملية النقل الجوي جانب ضخم من جهود نقل المواطنين الأمريكيين والمدنيين الأفغان الذين لديهم تأشيرة خاصة للخروج من كابول.


ولفت إلى أن هناك جوانب أخرى في إطار هذه الجهود من بينها العمليات التي تجري على الأرض في أفغانستان والتي تتم تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية.


ونوه بأن قيادة النقل الأمريكي "ترانسكوم" لديها أكثر من 200 طائرة مخصصة لهذه الجهود، وتعمل على أن تكون مدة بقاء كل طائرة على الأرض أقل من ساعة؛ حتى يتم إجلاء الأشخاص عليها.

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