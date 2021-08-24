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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: تأكيد انسحاب واشنطن في 31 أغسطس سيفضي لوقف عمليات الإجلاء بعد غد

أفغانستان
أفغانستان

أكدت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل كامل في 31 أغسطس الجاري سيؤدي لوقف عمليات الإجلاء بعد غد.

 

وأعلن البيت الأبيض أمس الإثنين عن إجلاء نحو 11 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ12 الأخيرة، في وقت تتسارع فيه وتيرة عمليات الإجلاء دولياً قبل انتهاء المهلة المحدّدة لإنجاز الانسحاب من هذا البلد في 31 أغسطس.

 

وقال مسؤول في الرئاسة الأمريكية إنّ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من أفغانستان منذ يوليو ارتفع بذلك إلى 53 ألفاً، بينهم 48 ألفاً تمّ نقلهم منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوّاً في 14 أغسطس عشية سقوط كابول في قبضة حركة طالبان.

 

وأضاف أنّه خلال الساعات الـ24 التي سبقت مساء الإثنين في الساعة 19:00 ت غ، أقلعت من مطار كابول 15 طائرة عسكرية أمريكية و34 طائرة مدنية تابعة لدول عدّة، مشيراً إلى أّن هذه الرحلات أجلت 10.900 شخص من بينهم 6.600 عبر رحلات عسكرية.

 

كان البنتاجون أعلن صباح الإثنين عن تنظيم 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عدداً من الدول أقلعت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات ال24 الماضية حتى الساعة 3,00 من فجر الإثنين (7,00 ت غ).

 

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هناك بضعة آلاف من الرعايا الأمريكيين وآلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وطلبوا أو نالوا تأشيرة هجرة، الى جانب أفغان يتخوفون من أعمال انتقامية من قبل طالبان لأنهم عملوا لدى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ووظائف أخرى يرفضها المتشددون كما قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي.

 

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن يحدّد بدقة عدد الأمريكيين الذين تم اجلاؤهم.

 

وأكد أن الهدف لا يزال سحب كل القوات الأمريكية من كابول بحلول 31 اغسطس، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنجاز الانسحاب العسكري من أفغانستان رغم اعتراضات الحلفاء في حلف شمال الاطلسي الذين يتخوفون من تعليق الجسر الجوي لبضعة أيام قبل 31 اغسطس لافساح المجال امام إجلاء 5800 جندي أميركي منتشرين في مطار كابول من أجل هذه العملية.

 

لكن كيربي لم يستبعد إرجاء الموعد المحدد للانسحاب.

 

وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة "الهدف هو إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس وأيضا في أسرع وقت”، مضيفا “الهدف هو محاولة بذل كل ما بوسعنا حتى حلول نهاية الشهر".

 

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، تجنّب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على الأسئلة المتعلّقة باحتمال إرجاء الموعد النهائي المقرّر للانسحاب في 31 أغسطس، مكرّراً القول إنّ الإدارة الأمريكية تجري تقييماً للوضع كلّ يوم بيومه.

 

ولفت سوليفان إلى أنّ الرئيس جو بايدن ناقش الملف الأفغاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية الإثنين.

 

وقال "نحن نبقى على اتّصال وثيق مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق إجلاء مواطنيهم والأفراد ذوي الأولوية".

 

وأعرب مستشار الأمن القومي عن قناعته بأنّ الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي لإجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة أفغانستان، من دون أن تضطر لتمديد الموعد النهائي المقرّر للانسحاب.

 

وقال "نعتقد أنّ لدينا متّسعاً من الوقت بحلول 31 أغسطس لإجلاء كلّ الأمريكيين الذين يريدون ذلك".

 

لكنّ النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بدا مشكّكاً في إمكانية إجلاء كل المواطنين الأمريكيين من أفغانستان قبل نهاية الشهر.

 

وقال شيف للصحافيين مساء أمس الإثنين "أعتقد أنّ هذا الأمر ممكن لكنّه غير مرجّح بالمرّة بالنظر إلى عدد الأمريكيين الذين لم يتمّ إجلاؤهم بعد".

فرنسا واشنطن أفغانستان طالبان لانسحاب الأمريكي

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