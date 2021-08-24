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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا

نائب المحافظ اثناء
نائب المحافظ اثناء المتابعه

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الفرق المتنقلة لتطعيم العاملين بالوحدة المحلية لمركز الخارجة والإدارة التعليمية بلقاح فيروس كورونا ، يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز و الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجهت بزيادة أعداد الفرق الطبية المتنقلة بالمصالح الحكومية ذات الكثافة العددية للتيسير على العاملين،وإعداد حصر بأعداد المتلقين المستهدفين و عدم السماح بتواجد الموظف غير المتلقي للقاح بمقر عمله علي أن يحتسب غيابه من رصيد أجازاته حفاظاً على صحة المواطنين. 

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من ناحية أخري، وجهت خلال زيارتها لمجمع الإعلام بتكثيف الحملات الإعلامية والتوعية بضرورة تلقي اللقاح للوقاية من الفيروس مع بدء الموجة الرابعة من الإصابات.

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