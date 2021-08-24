تعرف على إجراءات السفر المتعلقة بكوفيد19 من قبل مطارات عُمان



اتخذت هيئة الطيران المدني تدابير احترازية بشأن اشتراطات الدخول إلى السلطنة عبر مطارات عُمان في إطار الجهود المبذولة للحدّ من انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا، وبناء على القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفق الشبيبة نصت اشتراطات الدخول إلى السلطنة عبر مطارات عُمان إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة.

كما يُسمح بدخول السلطنة لجميع المواطنين العمانيين والمقيمين بالسلطنة وحاملي تأشيرات دخول السلطنة وجميع من لا يتطلب سفرهم إلى السلطنة سابقاً الحصول على تأشيرة دخول أو لمن يمكنهم استخراج التأشيرة عند الوصول حسب النظام المعمول به سابقاً.

يلتزم جميع القادمين إلى السلطنة قبل صعود الطائرة بإبـــــراز شهادة طبية متضمنة رمــــــز التحــــــــقق (QR Code) تفيد بتلقي جرعتين من أحدى اللقاحات المضادة لكوفيد-١٩ المعتمدة في السلطنة، أو جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه، على أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة من اللقاح أربعة عشر(١٤) يوماً قبل الموعد المجدول للوصول إلى السلطنة. ( تقوم وزارة الصحة بنشر وتحديث قائمة اللقاحات المعتمدة في السلطنة)

يُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين إلى السلطنة (العمانيين والأجانب) الذين يبرزون شهادة فحص البلمــــــرة المخبــــــري PCR لكوفيد - ١٩ متضمنه رمز التحقق (QR Code) بنتيجــة سلبيـــة تثبـــت خلو المسافر من المرض, صادرة من أحد المختبرات الطبية المعتمدة، على أن لا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة ستة وتسعون (٩٦) ساعة بالنسبة للرحلات التي تزيد مدتها على ثمان (٨) ساعات شاملة التوقف في مطارات أخرى، واثنان وسبعون (٧٢) ساعة بالنسبة للرحلات التي تقل مدتها عن ثمان (٨) ساعات

يخضع جميع القادمين إلى السلطنة الذين لا يحملون شهادة الفحص المسبق: لفحـــص البلمرة المخبري PCR عند الوصـــول إلى مطارات السلطنة، وللحجر الصحي إلزامي ولبس سوار التتبع الالكتروني إلى حين ظهور نتيجة سلبية للفحص، وفي حالة ظهور نتيجة إيجابية يستمر الحجر الصحي الإلزامي لمدة عشرة (١٠) أيام من موعد الفحص، إلا إذا قدم المسافر ما يثبت تعافيه من المرض وإكماله مدة الحجر الصحي المقررة في الدولة التي أصيب فيها

يستوجب على جميع القادمين إلى السلطنة (بما في ذلك الدبلوماسيين) قبل صعود الطائرة، التسجيل في منصة ترصد+ وتحميل شهادة تلقي اللقاح وكذلك شهادة فحص البلمـــــــرة المخبـــــــــري PCR لكوفيد - ١٩ ، على أن تشتمل الشهادتين على رمز التحقـق ( QR Code) وفي حالة عدم تحميل شهادة الفحص المسبق يلتزم المسافر بدفع الرسوم المقررة للفحص عند الوصول عبر منصة ترصد +.

يُعفى القادمين إلى السلطنة من عمر ١٨ سنة فأدنى من إبراز شهادة تلقي اللقــاح وشهـــادة الفحــص المخبري PCR ، كما يُعفى من إبراز شهادة تلقي اللقاح: المرضى الذين يعانون من أمراض تحول دون تلقيهم اللقاح بموجب شهادة طبية.

يسري هذا القرار ابتداًء من الساعة١٢:٠٠ ظهًرا بتوقيت السلطنة يوم الأربعاء الموافق١سبتمبر٢٠٢١م.