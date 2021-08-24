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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب ونجل عمه فى مشاجرة بسبب خطبة فتاة بمنية النصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصاب عامل في محافظة الدقهلية شاب ونجل عمه بجروح قطعية مستخدما سلاح أبيض "مطواة" وذلك لأن أحدهما تجرأ وتقدم لخطبة إحدى الفتيات السابق خطبتها للمتهم، في قرية "البجلات " مركز منية النصر.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول كلا من: "محمد مصطفي إسماعيل محمد علام"، 24 سنة، عامل، مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيمن، ونجل عمه "أشرف محمد إسماعيل محمد علام "، 29 سنة عامل، مصابا بجرح قطعي بالرقبة، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ويقيمان في قرية "البجلات" دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث منية النصر وبالفحص وسؤالهما، في محضر الشرطة، اتهما المدعو "محمد أ. ع."، 30 سنة عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بآلة حادة "مطواة" بحوزته وإحداث إصابتهما.

وعلل المصابين ذلك على إثر خلافات بينهم لقيام المصاب الثاني بخطبه إحدي الفتيات السابق خطبتها للمتهم . 

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7717 جنح مركز منية النصر لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.

اخبار الدقهلية البجلات منية النصر اخبار الحوادث

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