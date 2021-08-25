تناولها عمرو خليل على الهواء.. روبوت يحوّل رطوبة الهواء إلى ماء |فيديو

كشف المهندس محمود الكومي، تفاصيل اختراعه لـ روبوت أيلو الذي يحول رطوبة الهواء إلى ماء صالحة للشرب .



وقال محمود الكومي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر "المذاع على قناة “ سي بي سي”: "جاءتني فكرة اختراع الروبوت ايلو من السفر إلى الفضاء وعدم توافر مصدر مستدام للمياه الصالح للشرب هناك".

وأضاف محمود الكومي:" الروبوت ايلو قادر على استكشاف المناطق صاحبة الرطوبة المرتفعة ويقوم بتحويل الرطوبة المتواجدة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب ، وبالتالي يمكن الاستفادة من تكنولوجيا الروبوت في الفضاء لتوفير المياه ".

وتناول الإعلامي عمرو خليل كوباً من المياه التي قام الروبوت ايلو بتجميعها من الرطوبة المتواجدة في الهواء ، وذلك على الهواء مباشرة .

وقال محمود الكومي : "أنا خريج كلية الهندسة جامعة طنطا قسم ميكاترونيكس ولديّ خبرة في مجال الروبوت منذ 12 عاماً، مضيفا:" اول روبوت عملته كان يستهدف مساعدة المعاقين ".

اقرأ أيضا

نسخة من البشر.. إيلون ماسك يعلن عن روبوت للمهن الشاقة

وأضاف محمود الكومي: "استهدف اختراع وابتكار روبوت لخدمة البشرية وحضرت دراسات عليا في مجال ابتكار الروبوت".

وتابع محمود الكومي: "الروبوت كيرا الطبي يمكنه أن يقوم بالتشخيص الطبي المبكر لأمراض السرطان ، وقياس الوظائف الحيوية في الجسم وقياس درجة الحرارة".