أتباعه وجدوا مفاجأة صادمة .. قسيس يدفن نفسه 3 أيام تحت التراب|شاهد

توفي قسيس زامبي خلال محاولته أن يثبت للناس أنه لديه قدرة سيدنا عيسى- عليه السلام، حيث أقنع أتباعه أنه يمكن أن يقوم في ثلاثة أيام مثل يسوع المسيح وطلب منهم دفنه تحت الأرض وتركه مقيدًا ومدفونًا تحت الأرض لمدة ثلاثة أيام ولكنهم عادوا ليجدوا المفاجأة.



أقنع "جيمس ساكارا" راعي كنيسة صهيون في تشاديزا ، زامبيا ، أتباعه أنه يمكن أن يقوم في ثلاثة أيام مثل يسوع المسيح وطلب منهم دفنه تحت الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ثم عُثر على الرجل البالغ من العمر 22 عامًا ميتًا عندما تم حفر المكان المدفون فيه مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، وقد أقنع ساكارا ثلاثة من أعضاء الكنيسة بالمساعدة في قيامته من خلال مساعدته في حفر قبر.

قبل محاولة القيامة ، اقتبس من الكتاب المقدس وأوضح أن تعليمات المسيح لتلاميذه "ليقوموا بذكري" تشير في الواقع إلى قيامته ، وليس فقط استخدام الخبز في المناولة المقدسة.

قام مساعدي سكارا الثلاثة بتقييد يديه معًا قبل دفنه حياً ، وتركوه هناك لمدة ثلاثة أيام.

عندما عادت جماعة القسيس إلى الموقع لحفره احتياطيًا ، اكتشفوا جسده الميت وحاولوا القيام بطقوس روحية لإعادته إلى الحياة، ولكن عندما ظل جسده بلا حياة ، أدرك أتباعه المخلصون أن محاولته إعادة إحياء قيامة يسوع قد باءت بالفشل.

أحد أعضاء الكنيسة الثلاثة الذين تطوعوا لمساعدة القس في التجربة سلم نفسه للشرطة، ولا يزال المساعدان الآخران مطلوبين ويعتقد أنهما هاربان من رجال الشرطة.