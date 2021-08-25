عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أتباعه وجدوا مفاجأة صادمة .. قسيس يدفن نفسه 3 أيام تحت التراب|شاهد

صدى البلد

توفي قسيس زامبي خلال محاولته أن يثبت للناس أنه لديه قدرة سيدنا عيسى- عليه السلام، حيث أقنع أتباعه أنه يمكن أن يقوم في ثلاثة أيام مثل يسوع المسيح وطلب منهم دفنه تحت الأرض وتركه مقيدًا ومدفونًا تحت الأرض لمدة ثلاثة أيام ولكنهم عادوا ليجدوا المفاجأة.


أقنع "جيمس ساكارا" راعي كنيسة صهيون في تشاديزا ، زامبيا ، أتباعه أنه يمكن أن يقوم في ثلاثة أيام مثل يسوع المسيح وطلب منهم دفنه تحت الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

الحساء الأخير.. وفاة طاهٍ بطريقة مأساوية خلال إعداده "شوربة كوبرا"

txt

ضعف حجم ساعة بيج بن.. كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

ثم عُثر على الرجل البالغ من العمر 22 عامًا ميتًا عندما تم حفر المكان المدفون فيه مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، وقد أقنع ساكارا ثلاثة من أعضاء الكنيسة بالمساعدة في قيامته من خلال مساعدته في حفر قبر.

قبل محاولة القيامة ، اقتبس من الكتاب المقدس وأوضح أن تعليمات المسيح لتلاميذه "ليقوموا بذكري" تشير في الواقع إلى قيامته ، وليس فقط استخدام الخبز في المناولة المقدسة.

txt

القمر الأزرق ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء الليل

txt

داخل نادٍ رياضي.. ليلة حمراء في ساحة ملعب كرة قدم ولاعب محترف قيد الاتهام

قام مساعدي سكارا الثلاثة بتقييد يديه معًا قبل دفنه حياً ، وتركوه هناك لمدة ثلاثة أيام.

عندما عادت جماعة القسيس إلى الموقع لحفره احتياطيًا ، اكتشفوا جسده الميت وحاولوا القيام بطقوس روحية لإعادته إلى الحياة، ولكن عندما ظل جسده بلا حياة ، أدرك أتباعه المخلصون أن محاولته إعادة إحياء قيامة يسوع قد باءت بالفشل.

أحد أعضاء الكنيسة الثلاثة الذين تطوعوا لمساعدة القس في التجربة سلم نفسه للشرطة، ولا يزال المساعدان الآخران مطلوبين ويعتقد أنهما هاربان من رجال الشرطة.

 

الكنيسة ظاهرة فلكية سيدنا عيسى ظاهرة فلكية نادرة تحت الأرض الكتاب المقدس

ترشيحاتنا

أتباعه وجدوا مفاجأة صادمة .. قسيس يدفن نفسه 3 أيام تحت التراب|شاهد

وزارة العدل الأمريكية تمنح الفيفا 201 مليون دولار بعد نهاية تحقيق الرشاوى

صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس برفع كفاءة الطرق والمحاور

محافظ الشرقية يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة|فيديو

آبل تطرح نظامًا لتقييم الأماكن وإضافة الصور الخاصة

خسارة إبراهيم حمدتو وأيمن كمال في منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ