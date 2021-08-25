فرصة أخرى للحياة .. توقف عضلة قلب سيدة لمدة 10 دقائق

أحيانا يمهلنا القدر فرصة جديدة للحياة مرة أخرى في الدقائق التي نظن أنها النهاية، إلا أنها قد تكون نقطة فاصلة في حياة البعض، و خاصة إذا وقع المريض في وعكة صحية مفاجئة و شهدت حالته تدهورا ملحوظا في وقت قصير.

و بحسب ما ورد في صحيفة " الإمارات اليوم"، فإن شابة مصرية تعمل في الإمارات أصيبت بوعكة صحية شديدة نتج عنها فقدانها للوعي أثناء عملها و نقلها إلى المستشفى .

أوضح الطبيب المشرف على حالة الشابة أن فقدانها للوعي أثر على أجهزة الجسم، و توقفت عضلة القلب لمريضة لمدة لا تقل عن عشر دقائق و قام الفريق الطبي المعالج للحالة بإنعاشها .

أشار الطبيب إلى أن المريضة مكثت في غرفة العناية المركزة لأكثر من يوم و نصف، و لكنها عانت من ضعف في الاستيعاب و فقدان الذاكرة حينما حاول الأطباء إفاقتها .

جدير بالذكر أن تكلفة علاج الحالة وصلت إلى 36 ألف درهم، و لكن تم التعامل مع الأمر بشكل سريع و يحاول الفريق الطبي المعالج للحالة القيام باللازم لحصول المريضة على الشفاء التام .