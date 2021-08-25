عاجل
أستاذ العلوم السياسية: الدولة تتسم باقتصاد واعد لا ينقصه سوى الإرادة السياسية صحف السعودية.. طالبان ترفض تمديد بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان.. الجزائر تقطع علاقاتها الدلوماسية مع المغرب.. والمخابرات الأمريكية تسلم بايدن تقريرا حول منشأ كورونا موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام لبنان فى كأس العرب للسيدات باحتفال دولي كبير.. أستاذ العلوم السياسية يكشف عن موعد افتتاح العاصمة الإدارية أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة: يجب رصد حالات الخطر على الأطفال والإبلاغ عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرصة أخرى للحياة .. توقف عضلة قلب سيدة لمدة 10 دقائق

صدى البلد

أحيانا يمهلنا القدر فرصة جديدة للحياة مرة أخرى في الدقائق التي نظن أنها النهاية، إلا أنها قد تكون نقطة فاصلة في حياة البعض، و خاصة إذا وقع المريض في وعكة صحية مفاجئة و شهدت حالته تدهورا ملحوظا في وقت قصير.

و بحسب ما ورد في صحيفة " الإمارات اليوم"، فإن شابة مصرية تعمل في الإمارات أصيبت بوعكة صحية شديدة نتج عنها فقدانها للوعي أثناء عملها  و نقلها إلى المستشفى . 

txt

إسلام عنان: 40% من مصابي متحور دلتا يصابون بـ التهابات في غشاء القلب

txt

احذر.. هل هناك علاقة بين التهاب عضلة القلب ولقاح موديرنا ؟

أوضح الطبيب المشرف على حالة الشابة أن فقدانها للوعي أثر على أجهزة الجسم، و توقفت عضلة  القلب لمريضة لمدة لا تقل عن عشر دقائق  و قام الفريق الطبي المعالج للحالة بإنعاشها . 

أشار الطبيب إلى أن المريضة مكثت في غرفة العناية المركزة لأكثر من يوم و نصف، و لكنها عانت من ضعف في الاستيعاب و فقدان الذاكرة حينما حاول الأطباء إفاقتها .

جدير بالذكر أن تكلفة علاج الحالة وصلت إلى 36 ألف درهم، و لكن تم التعامل مع الأمر بشكل سريع و يحاول الفريق الطبي المعالج للحالة القيام باللازم لحصول المريضة على الشفاء التام . 

فرصة دقائق مريض وعكة صحية شابة عضلة القلب

ترشيحاتنا

5 أخطاء تجعلك معرضة للإصابة بسرطان الثدي

تستغل "كورونا" أسوأ استغلال..ميدو يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب صلاح والنني

إنبي يحذر حارسه من التوقيع لبيراميدز سرا

تهاني أوروبية وعربية للزمالك بعد التتويج بالدوري

ما يحدث يشبه الخيال|شركة أمريكية تكشف عن سر كبسولة السفر لنقل البشر

تفاصيل اجتماع التضامن مع الجمعيات الأهلية بشأن حياة كريمة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تصل للفصل عن العمل.. تعرف على مصير الموظف حال رفض تلقي لقاح كورونا

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ