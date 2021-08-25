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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. غزة: 869 إصابة جديدة بكورونا.. والحالات الحرجة تبلغ 116

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، ذكرت وزارة الصحة بغزة أنه تم تسجيل حالتي وفاة و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3132 فحصا خلال إلى 24 ساعة الماضية.

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وبذلك يصل إجمالي حالة الإصابة بفيروس كورونا في غزة إلى 124271 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6912 حالة.

ولفتت الصحة في بيانها اليومي إلى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1128 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 145 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 116231 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 175 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 116 حالة.

غزة فيروس كورونا قطاع غزة كورونا فلسطين

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