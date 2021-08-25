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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وارنر بروس تكشف عن اسم الفيلم الرابع من سلسلة الماتريكس وموعد طرحه

أبطال سلسلة أفلام
أبطال سلسلة أفلام الماتريكس

كشفت شركة وارنر بروس عن الاسم الرسمي للجزء الرابع من سلسلة أفلام الماتريكس التي يقوم ببطولتها كيانو ريفز، وأعلن عن بدء تصويره منذ فترة.

موعد عرض الجزء الرابع من الماتريكس

وفي حدث فني خاص أقامته الشركة أمس، عرضت وارنر بروس مشاهد حصرية من فيلم الماتريكس المنتظر، وأوضحت أن اسمه التجاري أصبح The Matrix: Resurrections.

ثلاثية الماتريكس أو المصفوفة حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، وكان خبر تقديم جزء رابع منها من إخراج لانا واتشوسكي خبرا مفاجئا وسعيدا بالنسبة لمحبي قصص الخيال العلمي الأكثر تعقيدا في تاريخ السينما. 

يطرح فيلم الماتريكس المنتظر يوم 22 ديسمبر المقبل في دور العرض العالمية، وعلى منصة HBO MAX في نفس الوقت. 

لم يسمح للإعلام الأجنبي تداول لقطات الفيديو التي تكشف عن حبكة قصة فيلم الماتريكس الجديد، لكن تم الكشف عن تفاصيل المقطع الدعائي الذي بدء بحديث الممثل نيل باتريك هاريس كطبيب نفسي مع كيانو ريفز الذي يلعب شخصية نيو. 

يتعرض كيانو ريفز في الفيلم لحالة من عدم الإدراك للزمان والمكان، ويحاول نيل هاريس مساعدته، لتذكر حقيقته وما تعرض له في المصفوفة. 

يضم الفيلم المنتظر العديد من مشاهد الأكشن التي تعود عليها جمهور الماتريكس، ويشارك في بطولته كل من بريانكا شوبرا، جيسيكا هينويك، جوناثان جروف، كاري آن موس، جادا بيندكت سميث.

سلسلة أفلام الماتريكس

بدأ عرض أول أفلام سلسلة الماتريكس في مارس 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار وحققت به شركة ورنر بروس نجاحا مبهرا في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالميا. 

ترتب على هذا النجاح طرح جزأين آخرين من سلسلة الأفلام الخيالية الأول في مايو 2003، وحقق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded.

أما الفيلم الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر 2003 وحقق حوالي 400 مليون دولار عالميا. 

الماتريكس كيانو ريفز المصفوفة سلسلة أفلام الماتريكس The Matrix Resurrections

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