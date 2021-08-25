الكرملين: تهديد إرهابي قادم من أفغانستان بسبب تنظيم داعش

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء إن سلامة الروس في أفغانستان تظل أولوية بالنسبة لموسكو، لافتا إلى أن السلطات تبذل قصارى جهدها لضمان أمن المواطنين.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "سلامة الروس تظل أولوية غير مشروطة، وما هو ضروري سيتم القيام به لضمان ذلك".

وأشار إلى أن التهديد الإرهابي القادم من أفغانستان كبير بسبب مقاتلي تنظيم داعش المتواجدين هناك، لافتا إلى أن خطر الإرهاب قائم ونراقب الوضع في أفغانستان عن كثب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الثلاثاء، إن إطالة مدة بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، تزيد احتمالات التعرض لهجمات من تنظيم داعش.

وأضاف بايدن في كلمة بشأن التطورات في أفغانستان، "داعش خراسان - فرع تنظيم داعش - يسعى لاستهداف مطار كابول والقوات الأمريكية والمدنيين الأبرياء".

ولفت الرئيس الأمريكي "كل يوم نكون فيه على الأرض هو يوم إضافي نعرف فيه أن تنظيم داعش ولاية خراسان يسعى لاستهداف المطار ومهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها".

وكان قصر الكرملين الروسي، ذكر الاثنين، أنه لن يتدخل أحد في الأحداث التي تشهدها أفغانستان في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن قلقه من أن تنظيم داعش لا يزال تهديدًا في أفغانستان.

وأضاف الكرملين في بيان له: "قادة منظمة الأمن الجماعي يعتبرون حفاظ تنظيم داعش على تمركز قوي في أفغانستان أمرا بالغ الخطورة".

وتابع: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ضرورة منع تسرب الفكر المتطرف من أفغانستان إلى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس بوتين وزعماء وسط آسيا اتفقوا على التنسيق واتخاذ إجراءات مشتركة ضد التهديدات من أفغانستان".