محمود جنش عبر انستجرام : الف مبروك جمهور الزمالك العظيم

احتفل اللاعب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، بفوز النادي بلقب الدوري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر محمود جنش صورة للاعيبه نادي الزمالك، وعلق عليها كاتبًا: “الحمد لله، الف مبروك جمهور الزمالك العظيم”.

وحصد الزمالك لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة أمس الثلاثاء، بفوزه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للبطولة.

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بن شرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني، وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال استقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك.

جنش: لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي

قال محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، إن جميع اللاعبين بالفريق كانوا على قلب رجل واحد من أجل حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه.

وأضاف جنش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن فريقه مر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم، موضحًا أنه لم يترك المعسكر مثلما قال مدربه.

وتابع جنش، أن كارتيرون طلب منه عدم الحضور إلى المعسكر ليمتثل للقرار، ومن ثم استبعده من التدريبات أيضًا، ليمتثل للقرار من جديد، مضيفًا «لو أنا غلطت هتعاقب لكن لو ليا حق أتمنى أن أحصل عليه».

واستكمل حارس الزمالك، أن أي لاعب من الطبيعي أن يغضب لعدم مشاركته، موضحًا أنه طلب الجلوس مع الإدارة بحضور مدربه كارتيرون، لكشف الواقعة بالتفصيل، مرحبًا بالقرار الذي سيصدره النادي.

