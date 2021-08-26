فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

تلقى مديرو المدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والرسمية لغات متميزة تعليمات رسمية من الإدارات والمديريات التعليمية ، بشأن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

حيث شددت هذه التعليمات على أن يمنع منعا باتا قبول أى تبرعات مادية أو عينية تحت أى مسمي من أولياء الأمور الذين يتقدمون بطلب تحويل أو الذين يتقدمون بطلب التحاق للسنوات الأولى .

شاهد الفيديو:

كما أكدت التعليمات على منع بيع أى ملف داخل المدرسة لأولياء الأمور الذين يتقدمون بطلب التحاق للسنوات الأولى ، إلا من خلال منفذ الوحدة الإنتاجية بالمدرسة ، وبالأسعار التى تم تحديدها من قبل التوجيه المالي والإداري ، على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار في أماكن واضحة داخل المدرسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية تشدد على حظر استخدام أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية.



وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات، على إحكام غلق أبواب المدارس بمجرد انتهاء اليوم الدراسي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم كذلك ضرورة التأكد من هوية الزائرين المترددين على المدرسة.