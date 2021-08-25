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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بوضع خريطة كاملة للتعامل مع موسم الأمطار

اجتماع موسع لبحث
اجتماع موسع لبحث الاستعداد لموسم الشتاء

حث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، خلال مؤتمر موسع اليوم، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة للاستعداد المبكر لاستقبال موسم الأمطار القادم، وما تم تنفيذه لمواجهة التحديات التي تعرضت لها المحافظة خلال النوات الشديدة العام الماضي.

 

يأتي هذا في إطار رفع درجة الاستعدادات لاستقبال موسم شتاء ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مع مطالبة شركة الصرف الصحي بالإعلان عن المخطط الاستراتيجي للتعامل خلال موسم الشتاء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتحديد المسئوليات والاختصاصات.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد خالد محمد فاروق المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه، ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

 

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وأكد المحافظ  أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة. مشيرا إلي أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كل علي حدة للتعامل مع موسم الأمطار. 



وأشار إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلي 10 ملايين متر مكعب. 


 
وكلف الشريف نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوطة به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقاً للامكانيات المتاحة. مؤكداً أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.

 

من جانبه؛ شدد اللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية علي ضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية. 


وطالب الغريب بوضع حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالاستعداد لنوات الشتاء القادم من خلال وضع خطة عاجلة بالتنسيق  مع كافة الأجهزة المعنية .

 

ووجه  رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتحديد كافة المسؤوليات لمحاسبة المقصرين عن أداء المهام المنوطين بها.

الاسكندرية الرقابة الإدارية الصرف الصحى الهيئة الهندسية الجهات التنفيذية موسم الأمطار محمد فاروق محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف

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