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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "بر أمان".. وزارة التضامن توضح

صدى البلد

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية، إن الوزارة وجهت بتقديم الدعم النفسي لمصابي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، وذلك بعد تعرضهم لحادث تصادم، أدى إلى 11 لاعب، مشددة على أن الوزارة ستوفر كافة الدعم النفسي للمصابين.
 

وفيما يخص مبادرة "بر أمان"، أوضحت أن المبادرة تم إطلاقها في شهر مايو الماضي، منوه إلى ان المبادرة تستهدف 42 ألف صياد من صغار الصيادين.
 

وأضافت “ميرفت صابرين” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” أن المرحلة الأولى للمبادرة شملت 4 بحيرات، وبالأمس ام إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 3 بحيرات، متابعة : المبادرة تتكون من 4 مبادرات تم الانتهاء من أول مرحلة وبقاي المراحل تباعا.

ولفتت إلى أن وزيرة التضامن أعلنت بالأمس  عن ثلاث مبادرات جديدة في اطار المبادرة الرئاسية "بر أمان" تتمثل الاولي تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة ، التي لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل في البحيرات الداخلية ، ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، علي أن يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد في التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.

 

مبادرة بر أمان بر امان مركز شباب دسوق اخبار التوك شو وزارة التضامن

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