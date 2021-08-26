محافظ الإسكندرية يوجه تحذيرا عاجلا للزائرين.. وتامر أمين لـ شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير.. والسياحة تزف بشرى سارة للمعتمرين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

علق الإعلامي تامر أمين على احتفال اللاعب شيكابالا مع الجمهور، وذلك بعد فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، قائلا: " أنا مش عاجبني اللي عمله شيكابالا..شيكابالا مش لاعيب صغير دا كابتن فريق".



واسترسل "تامر أمين" خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :" في فرق بين اللي الجمهور بيعمله واللي النجوم بتعمله"، متابعا:" الجماهير في كل حته بتتعصب وبتهتف ضد اللاعيبة والجماهير.

محافظ الإسكندرية يوجه تحذيرا عاجلا للزائرين بشأن المايوه ..فيديو

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تحذيرا هاما للمواطنين الأجانب والزائرين والمقيمين بالمحافظة، قائلا “أي مواطن يسير فى الإسكندرية بـ المايوه أو بـ ملابس داخلية سيتم القبض عليه، ويتم تحرير محضر، ثم يعرض على النيابة وتطبيق العقوبة القانونية عليه".

وأوضح "الشريف"، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المايوه والبكيني مسموح على الشواطئ فقط، ومن يخرج بتلك الملابس لـ الشارع يعاقب، ولا تهاون مع أحد سواء مصريا أو أجنبيا، أو من هو من المحافظة أو من خارجها.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه يمنع أى شخص يسير بـ المايوه فى شوارع الإسكندرية، معلقًا “المايوه مرفوض وعلى الجميع ارتداء الملابس المناسبة”.



وأضاف محافظ الإسكندرية، أن الأمن يتعامل بشكل فوري مع أى مخالف، ويتم تحرير محضر وعرض على النيابة لمن يسير بالمايوه فى الشوارع.

محمد هنيدي يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد فوز الزمالك بالدوري ..فيديو



أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بفوز الزمالك بالدوري، مقدما التهنئة للجماهير واللاعبين خاصة شيكابالا، قائلًا “نحن جميعًا نحبه، ومنذ أمس وأنا في سعادة لا توصف”.



وأضاف محمد هنيدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة “ المذاع على القناة ”الأولى” المصرية، “أقوم بتصوير فيلم ولم يتبقَ على فترة انتهاء تصويره إلا أسبوعان”.

وكان الفنان محمد هنيدي هنأ جماهير القلعة البيضاء بفوز نادي الزمالك بلقب الدوري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء.

وكتب هنيدي “الحمد الله الضحكة رجعت تاني، ومبروك لنادي الزمالك العظيم ولجمهوره العظيم اللي وقف جنبه وسط كل الظروف الصعبة.. مبروك أبطال الدوري”.

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

علق على المانسترلى عضو شعبة السياحة الدينية وعضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة، على موعد فتح باب العمرة، وقال إنهم فى انتظار قرار السعودية برفع مصر من قائمة الدول غير المسموح لها بدخول المملكة.



وأضاف عضو شعبة السياحة الدينية وعضو مجلس إدارة شركة السياحة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك توقعات بفتح باب العمرة لمصر، و الجميع منتظر و على أتم الاستعداد لأى قرار للتنفيذ من اليوم.



مبروك للزمالك| هاني شاكر: هناخد الدوري تاني وتالت إن شاء الله "فيديو"

قال الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، إن جميع مشجعي الأهلي أحبهم "ولكني زمالكاوي وأحب الزمالك ومبروك للزمالك "، وهذه الجملة عبرت بها عن سعادتي أمس في حفلة خاصة بي مؤكدا أن الأهلي هو النصف الثاني لنا.



وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنه ليس هناك كرة بدون النادي الأهلي والزمالك، مؤكدا أن الأجيال الجديدة من الأهلي والزمالك متماسكون.

موقف إنساني.. محافظ الإسكندرية يحقق مطلب مواطن من ذوي الهمم ..فيديو



أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع التطويرات والجهود المبذولة تستهدف تحقيق مطالب المواطنين من أبناء الإسكندرية، قائلا “يستحقون كل الأشياء التى تتم فى المحافظة”.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الدعم للمواطنين.



٧٠٪ من الأطفال تعرضوا للتحرش و٣٥٪ عن طريق الأقارب.. شاهد

قالت نورهان النجار، الاستشاري النفسى، وخبيرة الإرشاد الاسرى، إن هناك احصائية عالمية تؤكد أن ٧٠٪ من الأطفال تعرضوا للتحرش، و٣٥٪ عن طريق الاقارب.

وأضافت نورهان النجار، خلال حوارها ببرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المتحرش بالأطفال شخص غير سوى نفسياً ولابد من محاسبة.

وأشارت الاستشاري النفسى، وخبيرة الإرشاد الأسري، إلى أن الطفل لا يوجد به أى مفاتن وعلى الرغم من ذلك يتم التحرش به، لان المتحرش هنا مريض يتلزز بالعذاب والقهر.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نورهان النجار، استشاري نفسي، إنه لابد من عدم تحميل الزوج والأب ضغوطًا وأعباء كثيرة، بل لابد من اختيار الوقت الصائب للحديث معه، كما يجب أن تركّز المرأة على عاملين أساسيين وهما التوقيت، وفهم سيكولوجية الرجل.

وأوضحت "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك محظورات لا يجب أن تقترب لها المرأة في حديثها مع الزوج، وذلك عند قدومه إلى المنزل بعد العمل، خاصة أنه يواجه ضغوطًا نفسية عديدة خلال يومه.









الري: وارد فيضان النيل أعلى من المتوسط.. ومستعدون للتعامل مع السيول

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك لجنة للتعرف على إيراد نهر النيل وتلك اللجنة معنية بمتابعة فيضان النيل بشكل دوري في الفترة الحالية.



وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": " وارد الفيضان هذا العام أعلى من المتوسط وهذا طبيعي بالنسبة لطبيعة نهر النيل".