عقدي الأقل بين الحراس.. جنش يطالب بجلسة في الزمالك لحسم موقفه.. تفاصيل

ناشد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مجلس إدارة ناديه حل الأزمة العالقة إلى الآن والتي حدث بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز وحسم موقفه من البقاء مع النادي.

وقال جنش في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "طلبت من مجلس الإدارة حل الأزمة، وكل من له حق يأخذه، وإذا أخطأت أعاقب ، أطالب أن يكون هناك جلسة بيني وبين المدير الفني والمترجم، الأشخاص اللذين حضروا الواقعة، وبحضور مجلس الإدارة لسماع جميع الأطراف".

وأكد "هناك بعض الأشخاص موجهة ضدي ومجلس الإدارة يعلم ذلك الأمر، وأشكر الجمهور الذي يقف خلفي ، لم أفتعل أي أزمة طوال مسيرتي مع الزمالك وأساعد دائما أي حارس مرمى في الفريق، المشكلة إنني أتحدث بتلقائية ومتقبل أي قرار من مجلس الإدارة".

واختتم تصريحاته قائلا: "عقدي هو الأقل بين حراس المرمى وأنا من قادة نادي الزمالك، ولكن لا أتحدث في تلك الأمور".