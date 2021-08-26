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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتبارا من الغد.. فرنسا تقرر وقف عمليات الإجلاء في أفغانستان

علم فرنسا
علم فرنسا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن فرنسا لن تتمكن بعد الآن من إجلاء الأشخاص من أفغانستان ابتداء من مساء غد الجمعة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف كاستكس في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس "سنواصل عمليات الإجلاء حتى مساء الغد".

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وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعوا رعاياهم إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، تحذيرًا عاجلاً للأمريكيين المتواجدين في مطار كابول العاصمة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ننصح الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول في الوقت الراهن وبمغادرة المطار على الفور".

كما أصدرت أستراليا وبريطانيا تحذيرات مماثلة، مطالبة بالابتعاد عن مطار كابول بسبب "خطر كبير جدا بوقوع اعتداء إرهابي".

ووردت هذه التحذيرات بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان تعهدت السماح للأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس.

وأمس الأربعاء، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها لن تتحمل المسؤولية عن تأمين مطار كابول بعد استكمال عمليات الإجلاء والانسحاب من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بعد استكمال المهمة وخروجنا من هناك لن يعود المطار مسؤولية تتحملها الولايات المتحدة".

وتقوم وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية والتركية حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابول، الذي تجري عبره عمليات انسحاب العسكريين المشاركين في حملة الولايات المتحدة والناتو وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول بالبنتاجون قوله إن هناك تقارير استخباراتية تظهر رغبة تنظيم داعش الإرهابي في مهاجمة الحشود في محيط المطار.

وأوضح المسؤول أن زيادة المخاوف تعود إلى "تهديد محدد للغاية" من قبل تنظيم داعش فرع خراسان، ورغبته في شن هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.

فرنسا أفغانستان عمليات الإجلاء الولايات المتحدة السفارة الأمريكية لدى أفغانستان

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