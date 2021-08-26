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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية 7% .. والشعبة تشرح الأسباب

ادوات منزلية
ادوات منزلية

أكد فتحي الطحاوي عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعاً بقيمة 7% خلال الفترة الحالية.

وأرجع في تصريحات خاصة لــ “صدى البلد” ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الخامات والتي ارتفعت بنحو 10 إلى 50% خلال الفترة الحالية، حيث يتم استيراد نحو 70 إلى 80% من الأدوات المنزلية من الخارج. 

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من 1500 دولار للحاوية لتصل إلى 20 ألف دولار للحاوية، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد الماكينات من 70 ألف دولار إلى مليون دولار.


ونوّه الطحاوي إلى سيطرة الركود في السوق حيث إن حركة المبيعات تكاد تكون شبه منعدمة في ظل ارتفاع الأسعار والذي اضطر إليه الصناع والتجار إليه نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج، مما أدى لضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى تراجع الكميات المستوردة من الأدوات المنزلية خلال الفترة الحالية، منوها أن ذلك لم يؤثر على توافر المعروض في ظل ضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية.

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